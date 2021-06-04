Порошенко: власть должна объяснить, почему Украина покупает уголь и электричество у России

В условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов и оккупации части Донбасса Украина была вынуждена покупать уголь у России. Однако, действующей власти необходимо объяснить, почему сейчас сотрудничество со страной-агрессором восстановлено.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко журналистам возле СБУ. Он отметил, что имеет исчерпывающие объяснения, почему это было необходимо тогда.

"Мы на сегодняшний день очень легко можем объяснить в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, почему в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, украинского антрацита, мы вынуждены были покупать уголь у России. Завозить из государственных шахт. Наше правительство и наше Минтопэнерго завозило уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию ", – сказал лидер "Европейской солидарности".

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Однако сейчас, по его словам, власть должна объяснить, почему в 2020-2021 году на миллиард долларов она покупает электроэнергию и уголь из оккупированных территорий и из России, "когда мы перестроили электростанции и перевели их на уголь, который добывается в Украине".

"Я не знаю, почему в 2021 году Зеленский поссорился с Медведчуком, но хочу отметить, что в 2019 году все каналы Медведчука – и 112, и Ньюсван, и ЗИК, который он купил позже, уже при Зеленском, и 1+1 очень живо и очень решительно поддерживали Зеленского во время избирательной кампании. Он пользовался абсолютно безоговорочной поддержкой", – напомнил Петр Порошенко.

"Мы сейчас видим, что вместо того, чтобы бороться с Путиным, Зеленский с утра до вечера пытается бороться с Порошенко. Господин Зеленский, мы остановили Путина в 2014-15 годах. Мы не боялись и не боимся Путина, ну а вас – и подавно" , – заметил пятый президент.