Порошенко призвал отменить постановление о переоформлении субсидий во время пандемии

Постановление правительства о новом порядке оформления субсидий должно быть немедленно отменено, украинцам их должны переназначить автоматически.

Об этом во время форума львовских депутатов заявил лидер партии "Европейская Солидарнисть", пятый президент Петр Порошенко. Он, в частности, напомнил, что в самые трудные годы российской агрессии государство защищало людей с помощью упрощенного механизма получения субсидий.

"Мы защитили людей, в первую очередь, имеющих ограниченные доходы, с помощью создания эффективного механизма субсидий. Так, в частности, в пиковый 2017 год субсидии получили около 7 млн. домохозяйств. Из госбюджета официально было выделено 72 млрд. грн., а во время отопительного сезона 2020-21 годов субсидиями воспользовались не 7, а чуть более 2 млн домохозяйств", – констатировал Порошенко.

По его словам, более 4 млн. украинцев остались без субсидий, так как оформить их стало почти невозможно. А в госбюджете вместо 70 млрд. предусмотрено только 36 млрд. И при этом даже Минсоцполитики потребность в субсидиях на текущий год оценило в 46 млрд. грн.

"Это означает, что уровень жизни людей катастрофически падает. И тогда, когда наша команда в парламенте отстаивала необходимость увеличения выделения средств на топливные субсидии, власти надо было деньги переправлять в фонд "большого крадівництва", а не защищать людей", – возмутился Порошенко.

"В Страстную пятницу Кабинет министров Украины обнародовал драконовское постановление, которым значительно усложняется порядок оформления субсидий. Это означает, что бедные люди имеют с первого мая в условиях ковида заново заполнять декларации, подавать декларации о доходах, о расходах. Особенно цинично это выглядит, что бы они лично ехали и стояли в очереди во время пандемии. Это нарушает жесткие правила безопасности, не дает возможности избежать очереди и это смертельно опасно, особенно для пожилых людей", – отметил пятый президент.

"Хочу напомнить, как решается этот вопрос. Мы через "Укрпочту" разослали бланки, люди могли заполнить их и отправить обратно. Все. Это происходило исключительно в автоматическом порядке. Дай субсидию, а затем заходи и проверь, если у тебя есть любые подозрения корректности ее использования. У вас есть базы данных фискальной службы", – пояснил лидер "Европейской Солидарности".

"Правительство должно немедленно отменить это драконовское, грабительское постановление издевательства над украинцами", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал 100 000 долларов Украинскому католическому университету. Их потратят на строительство нового Коллегиума.