Попытка подчинить транспортную комиссию президенту – это прямое нарушение Конституции – нардеп

Комиссия по регулированию в транспортной сфере должна быть независимым органом, поскольку ее работа влияет на ключевые отрасли экономики, а не подчиняться президенту.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, сообщает РБК.

"Почему вопросами назначения менеджмента в эту комиссию (НКРТ – ред.) должен заниматься президент, для меня непонятно. У нас есть действующая Конституция, и я считаю, что полномочия там достаточно четко описаны. У нас есть Кабинет министров для этого, для того чтобы определять, кто будет заниматься теми либо иными вопросами", –сказал Бондарев.

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Он подчеркнул: отраслевой регулятор должен быть независимым органом, чтобы формировать прозрачную и обоснованную тарифную политику, а не принимать решения в угоду кому-либо. Депутат также напомнил: для металлургов и аграриев удельный вес транспортных расходов в стоимости их продукции существенен, и необоснованное повышение тарифов на перевозки железной дорогой приводит к удорожанию их продукции и потере конкурентных позиций на мировых рынках, что негативно сказывается на экономике страны.

"На сегодняшний день львиная часть ВВП нашей страны – это аграрный комплекс и металлургия, в этих товарах есть очень большая доля участия именно расходов, связанных с перевозкой. Соответственно, тарифы влияют и на показатели ВВП, и на конкурентоспособность нашей продукции, которую мы продаем на зарубежных рынках. И здесь очень важный вопрос – именно находить компромисс между финансово-хозяйственной деятельностью и интересами компаний, а также страны", – объяснил Бондарев.

Ранее президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко заявила, что принятием законопроекта 6514 власть пытается превратить транспортную комиссию в свой карманный орган.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена Президенту Украины.