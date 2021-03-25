Помощь украинцам в "красных" зонах должна быть выплачена и из государственного, и из местного бюджетов, – Кирилл Тимошенко

К выплате финансовой помощи малому бизнесу и наемным работникам предприятий в регионах "красной" карантинной зоны должна присоединиться и власть на местах.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook. Он напомнил, что в декабре и январе этого года, когда в Украине были усилены ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, помощь из государственного бюджета в размере 8000 гривен получили около полумиллиона украинцев.

Всего на помощь физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам тогда было потрачено более 3,6 млрд грн.

В данный момент ситуация с распространением вируса может привести к тому, что количество областей Украины, которые попадут в "красную" зону, может увеличиваться, сказал Тимошенко.

"В Офисе президента Украины понимают, что в условиях карантина жизненно важна поддержка малого бизнеса и наемных работников предприятий, деятельность которых вынужденно приостанавливается. Эта тема стала приоритетной во вторник на подготовительном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей – органа, который уже стал качественно новой площадкой для эффективной координации действий с тем, чтобы учитывать интересы жителей и крупных городов, и маленьких поселков", – рассказал он.

Именно поэтому был выработан механизм, который позволит предпринимателям и работникам предприятий получать финансовую помощь как из государственного, так и из местных бюджетов.

За счет средств государственного бюджета будет выплачиваться 8000 гривен, а за счет местного бюджета –должна быть добавлена еще сумма, размер которой должен определить орган местного самоуправления. Заявки, как и в декабре и январе, будут приниматься через приложение "Дія".

"Уверен, что центральная власть свои обязательства выполнит. Ждем поддержку лидеров местных общин", – подчеркнул Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что развитие медицинской инфраструктуры будет одним из направлений работы правительства в рамках программы "Большая стройка". За 2021 год планируется построить, отремонтировать и реконструировать 177 приемных отделений во всех регионах Украины.