Допомога українцям у "червоних" зонах має бути виплачена і з державного, і з місцевого бюджетів, – Кирило Тимошенко

До виплати фінансової допомоги малому бізнесу та найманим працівникам підприємств у регіонах "червоної" карантинної зони має долучитися і влада на місцях.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook. Він нагадав, що у грудні і січні цього року, коли в Україні було посилено обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу, допомогу із державного бюджету у розмірі 8 тисяч гривень отримали близько пів мільйона українців.

Загалом на допомогу фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам тоді було витрачено понад 3,6 млрд грн.

В даний момент ситуація з розповсюдженням вірусу може призвести до того, що кількість областей України, які потраплять у "червону" зону, може збільшуватися, сказав Тимошенко.

"В Офісі президента України розуміють, що в умовах карантину життєво важливою є підтримка малого бізнесу та найманих працівників підприємств, діяльність яких вимушено призупиняється. Ця тема стала пріоритетною у вівторок на підготовчому засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад – органу, який уже став якісно новим майданчиком для ефективної координації дій з тим, щоб враховувати інтереси мешканців і великих міст, і маленьких селищ", – розповів він.

Саме тому був вироблений механізм, який дозволить підприємцям і працівникам підприємств отримувати фінансову допомогу як з державного, так і з місцевих бюджетів.

За рахунок коштів з державного бюджету буде виплачуватися 8 тисяч гривень, а за рахунок місцевого бюджету – має бути додана ще сума, розмір якої повинен визначити орган місцевого самоврядування. Заявки, як і в грудні та січні, прийматимуться через додаток "Дія".

"Впевнений, що центральна влада свої зобов'язання виконає. Чекаємо на підтримку лідерів місцевих громад", – підкреслив Тимошенко.

Нагадаємо, ранішеТимошенко розповів, що розбудова медичної інфраструктури буде одним з напрямків роботи уряду в рамках програми "Велике будівництво". За 2021 рік планується побудувати, відремонтувати та реконструювати 177 приймальних відділень в усіх регіонах України.