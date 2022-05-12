Польша упрощает контрольные процедуры для сельхозсырья из Украины, – Свириденко

Украина и Польша договорились упростить контроль над импортом и экспортом аграрной продукции между странами. Это позволит отечественным производителям быстрее экспортировать свою продукцию в Европу.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко после встречи с вице-премьером Польши Генриком Ковальчиком.

Она рассказала, что польская сторона согласилась обеспечить работу своих ветеринарных и санитарных служб в режиме 24/7. Более того, задействованных в этих процедурах работников переведут на украинско-польскую границу.

"Также контрольные процедуры будут упрощены. В частности, лабораторные исследования можно будет делать не на границе, а в городе назначения. Это значительно сократит время пересечения границы", – говорит министр.

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Стороны также согласились устранить барьеры в торговле продукцией животного происхождения, в частности, свинины.

"Для Украины важно обеспечить транзит свинины, говядины и баранины в третьи страны через территорию Польши, что требует соответствующих ветеринарных решений", – отметила Свириденко.

Она добавила, что страны договорились в дальнейшем еще эффективнее использовать все модальности для перевозок, в том числе контейнерные перевозки через порты в Польше.

Напомним, ранее Свириденко рассказала о том, что Польша может значительно нарастить объемы поставок горючего в Украину для решения вопроса топливного кризиса.