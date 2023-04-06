Полная разблокировка портов даст Украине минимум 18 млрд долларов ежегодно, – Ильичев

Учитывая сокращение украинского экспорта на треть по сравнению с 2021 годом, разблокировка портов станет существенным толчком для восстановления отечественной экономики, даст Украине минимум $18 миллиардов валютной выручки ежегодно. Такое мнение в интервью Минпрома высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

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"Разблокировка портов имеет для украинской экономики очень большой потенциал. По нашим подсчетам - это дополнительно почти 18 млрд долл. валютной выручки в год", - подчеркнул он.

Гендиректор ФРУ обратил внимание на то, что страна-агрессор сегодня имеет по факту свободное судоходство в Черном море, так же и пересечение проливов ничем для них не ограничено.

"Поэтому инициатива Федерации следующая – мы должны сегодня обратиться ко всем нашим международным партнерам и говорить об аналогичном принципе для Украины. Мы видим на примере зернового коридора, что это возможно, и можно при желании разработать аналогичную модель для всех других грузов. Но принцип должен быть одинаковым – если сегодня Россия беспрепятственно пользуется Черным морем, так же Украина должна им пользоваться", - уверен Ильичев.

Он отметил: свободное судоходство для Украины – это возможность возобновить производство и экспорт продукции, в частности, малого и среднего бизнеса, горно-металлургического комплекса, цветной металлургии и химической промышленности. Также это позволит экспорту дополнительной аграрной продукции, и импортировать необходимое сырье.

Как известно, недавно Федерация работодателей Украины обнародовала исследование влияния полной разблокировки портов на экономику Украины. Согласно прогнозу, когда удастся достичь этой цели, это даст Украине 10% ВВП, 135 млрд грн налоговых поступлений и $18 млрд валютной выручки, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.

Напомним, Европейская бизнес ассоциация обратилась в Организацию объединенных наций (ООН), Турцию, Министерство иностранных дел и Вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова с призывом активизировать совместные усилия и добиться полного разблокирования судоходства в Черном море.