'Пришлось положить зубы на полку': в 'ДНР' резко выросли цены, а необходимые продукты исчезли из магазинов

На оккупированных территориях Донбасса резко подорожали продукты. А некоторые из них уже даже тяжело найти в магазине. При этом местные жители жалуются на низкие зарплаты и нехватку рабочих мест. После эпидемии коронавируса ситуация лишь ухудшилась и пока что не видно условий для улучшения их финансового положения.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Тот факт, что цены выросли, в начале марта даже признала оккупационная "власть". Конечно, настоящие цифры занижаются, но местные жители жалуются – жизнь с каждым годом становится все тяжелее.

По данным так называемого Министерства экономического развития террористической "ДНР", в марте ситуация изменилась следующим образом:

цена на подсолнечное масло выросла на 9 руб. и составила 125-130 руб. за литр (46-48 грн);

цены на яйца повысились на 2 руб. и теперь стоят 70-80 руб. ( 26-30 грн );

стал дороже в целом борщевой набор , в январе он стоил 124 руб. (46 грн), а теперь – 140 руб. ( 52 грн );

на 9 руб. подорожало куриное мясо ;

на 5-9 руб. стала дороже колбаса.

Но местные жители говорят, что эти цены не соответствуют действительности. Например, если еще месяц назад куриное филе в Донецке можно было купить по 240 руб. за килограмм (78 грн), то теперь дешевле 270 руб (100 грн) его не найти.

И это еще нужно учитывать фактор крайне низких зарплат в псевдореспубликах.

В "ДНР", чтобы хоть как-то успокоить местных жителей, планируют установить контроль над ценами и с 1 апреля цены на подсолнечное масло, например, не должны превышать 110 руб. (41 грн), а на сахар – не более 46 руб. (17 грн) за килограмм.

Правда, почему-то эти продукты там уже начали исчезать из магазинов. В интернете даже можно найти объявления об их оптовой продаже. Так, за сахар просят 50 руб. (18 грн), немного больше, чем якобы должно быть на самом деле.

"Сегодня обошел все магазины в округе, с трудом купил подсолнечное масло, полки пустуют. Понятно, что торговать дешевле никто не хочет. Говорят, что склады с маслом и сахаром стоят забитые, но в розницу ничего не дают, потому что не хотят терпеть убытки. На базаре литр масла теперь уже стоит 170 рублей", – говорит пенсионер из Донецка Андрей Макарович.

"В выходные ездили на закупки и были очень удивлены ценам. И ведь до Пасхи больше месяца, а свинина уже по 370 рублей (137 грн) и выше. Картошка по 45 рублей (17 грн), яйца по 110 рублей (41 грн). А пенсии у нас маленькие, зарплаты тоже, я не понимаю для кого все это устраивают?" – говорит учительница из Донецка Валентина.

Также с 1 апреля во многих городах на оккупированных территориях вырастут цены на проезд. Если сейчас в маршрутке можно проехать за 10-11 руб. (почти 4 грн), то вскоре уже будут платить по 14-16 (5 -6 грн).

Работа . Жители оккупированных территорий рассказывают, что в последнее время у них ситуация с рабочими местами стала еще хуже.

"Работы просто нет. Если раньше мы спасались тем, что выезжали на заработки в Украину и Польшу, то теперь из-за карантина выехать и въехать сюда стало невозможно. Не пускают. Теперь люди в Украину едут через РФ, а это лишние траты. В России тоже из-за эпидемии вакансий стало намного меньше. Повезло тем, кто имеет там постоянную работу, а многим пришлось в прямом смысле положить зубы на полку", – говорит водитель из Донецка Алексей.

По его словам, в РФ ранее могли заработать по 35-45 рублей в месяц, это около 13-17 тысяч гривен. Речь идет о работе на стройке и других подобных видах занятости.

Зарплаты . В Донецке работник завода может зарабатывать до 10-12 тысяч рублей. Это всего лишь 3,7-4 тысячи гривен, намного меньше, чем минимальная зарплата в Украине. Примерно столько же получают учителя и воспитатели детских садиков.

Немного больше удается заработать врачам, около 13 тысяч рублей (4,8 тысячи гривен). Но и такая сумма для них очень маленькая, поэтому найти действительно квалифицированных медицинских сотрудников на оккупированном Донбассе – большая проблема.

"Все нормальные медики еще в 2014-15 годах выехали. Одни в Украину, другие в РФ и Крым. Сейчас даже в инфекционных больницах коронавирус лечат выпускники вузов и старшекурсники", – говорит один из местных врачей.

Продавцы на оккупированном Донбассе могут рассчитывать на зарплату 7-9 тысяч рублей (2,6-3,3 тысячи гривен). В сфере обслуживания можно заработать до 12 тысяч рублей (4,4 тысячи гривен).

В сравнении с местными жителями больше зарабатывают лишь члены незаконных вооруженных формирований "ДНР", в том числе сотрудники так называемой милиции. Они получают по 12-15 тысяч рублей. (4,4-5,5 тысячи гривен).

Самая плохая ситуация у шахтеров. Хоть в "ДНР" и заявляют, что их зарплата якобы составляет от 16 до 25 тысяч рублей (5,9-9,3 тысячи гривен), многие из них могут сидеть без денег по полгода. Мало того, пенсионерам этой отрасли и их семьям после оккупации отменили все льготы. И если раньше им зимой хотя бы давали бесплатный уголь для обогрева домов, то сейчас отобрали и этот "бонус".

Как видно, жизнь на оккупированном Донбассе после вторжения России не улучшилась, а наоборот стала намного труднее, особенно после пандемии коронавируса в мире, которая длится уже более года. И сколько бы не вещали пропагандисты Кремля из голубых экранов, финансовое положение людей ухудшается с каждым годом.