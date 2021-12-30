'Подарок' на Новый год: в Британии банк случайно выплатил людям более $175 млн

В Британии банк Santander по технической ошибке дважды перевел деньги примерно двум тысячам компаний. Общая сумма средств составила 175 миллионов долларов.

Об этом пишет издание ВВС. Как отмечается, деньги пошли сотрудникам учреждений. Фактически двойные зарплаты получили более 75 тысяч человек. Инцидент произошел 25 декабря.

Santander попытался вернуть средства обратно, однако это произошло слишком поздно – клиенты финучреждения тогда уже начали переводить их на счета других банков.

"Мы сожалеем, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов были неправильно дублированы на счетах получателей", – говорится в заявлении банка. При этом там отметили, что, по крайней мере, ни один из клиентов не остался без зарплаты перед новогодними праздниками.

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"В результате ни один из наших клиентов не остался без средств, и в ближайшие дни мы будем усердно работать со многими банками по всей Великобритании, чтобы восстановить дублированные транзакции", – отметили в Santander.

Как добавили в издании, деньги были переведены из резервов Santander – кошельки клиентов при этом не пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в конце года чиновники ряда учреждений активно скупали дорогие вещи, осваивая таким образом выделенные бюджеты. По данным журналистов,они "спускали" государственные деньги на машины, кресла и посуду.