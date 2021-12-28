Машины, кресла и посуда – чиновники накупили дорогих вещей перед Новым годом за государственные деньги

В конце года чиновники ряда учреждений активно скупали дорогие вещи, осваивая таким образом выделенные бюджеты. По данным журналистов,они "спускали" государственные деньги на машины, кресла и посуду.

В частности, Министерство здравоохранения обновило свой автопарк – купило Toyota Camry Premium 2021 г.в. по стоимости свыше 1,169 млн грн, сообщает "2+2". Отмечается, что судя по характеристикам, машину приобрели в самой дорогой комплектации.

Новое авто купили и в Березовском горсовете Одесской области. Там заплатили 1,175 млн грн за Toyota RAV4 Hybrid.

При этом тендер прошел при странных обстоятельствах – единственный конкурент победителя выставил цену на 5 тыс. грн выше и отказался ее понижать. Победитель же входит в группу компаний и ранее побеждавших в подобных торгах.

Видео дня

Большие деньги на дорогие вещи тратили и другие госорганы. Среди прочих:

за 116 тыс. грн для зала заседаний Кабмина заказали 8 новых кресел, обшитых кожей класса "люкс";

почти на 50 тыс. грн для Верховной Рады накупили посуды – вплоть до рюмок;

более 23 тыс. грн заплатил Городенковский горсоветв Ивано-Франковской за смартфон IPhone 11.

Государственная компания "Укргидроэнерго" купила внедорожник Toyota Land Cruiser UL 3.5 Twin Turbo 10 A/T за 2,77 млн ​​грн. При этом тендер прошел при странных обстоятельствах – единственный конкурент победителя выставил цену на 300 грн выше и отказался ее понижать.

Согласно информации в ProZorro, деньги за автомобиль получит компания "ВиДи Автострада". А ездить на нем будут в филиале "Дирекции по строительству Днестровской ГАЭС", находящемся в с. Васильевка Черновицкой обл.

Тендер выиграла компания "ВиДи Автострада" Виталия Джуринского. Ее единственным конкурентом было ООО "Артсити" россиянина Александра Лалаяна, чье предложение было выше на 300 грн.

Фирмы на аукционе не торговались. Т.е., при стоимости автомобиля в почти 3 млн грн победила компания, которая была готова продать его на 300 грн дешевле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что именно "Укргидроэнерго" купило осенью самый дорогой мобильный телефон среди всех госкомпаний. За неизвестную модель она отдала 34 402 грн. Дорогой телефон купила и "Дія". Им стал Apple iPhone 12 Pro Max 128GB за 31 890 грн.