Под санкции ЕС попали командиры ЧВК ''Вагнер'', штурмовавшие Соледар

Европейский Союз ввел дополнительные санкции против лиц, которые являются участниками ЧВК "Вагнер". Среди них командиры подразделений, которые участвовали в полномасштабном вторжении в Украину.

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Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Данные подсанкционные лица также проводят свои действия в Ливии, ЦАР, Мали и Судане.

Как заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, частная военная компания "Вагнер" несет угрозу для многих стран, в том числе и для Европейского Союза. Его члены ставят под угрозу безопасность всего мира, действуя вне рамок закона.

Так, в список попали 8 физических и 7 юридических лиц за нарушение прав человека, 1 лицо – по санкционному режиму в отношении Мали, двух – в связи с действиями, направленными на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Как говорится в заявлении, среди подсанкционных лиц есть двое командующих "Вагнера". Именно они участвовали в оккупации города Соледар:

Айк Гаспарян – гражданин Армении с позывным "Абрек", который в декабре 2022 года получил награду от президента РФ;

Антон Елизаров – гражданин России с позывным "Лотус".

Также там присутствует руководителя группы Вагнера в Мали, участники которого насиловали людей и множество раз нарушали права человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину ввел в действие 10-й пакет санкций против России, документ уже опубликован в официальном журнале ЕС. В него вошли масштабные запреты на поставки технологий в РФ, а также "алмазное" эмбарго и санкции против иранских поставщиков дронов, которыми Россия атакует Украину.

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