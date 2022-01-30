Цена на газ в Европе: как формируется и на что влияет

В Европе нет единой рыночной цены природного газа, но существует несколько крупных торговых площадок и бирж. Так, главной виртуальной торговой точке считается нидерландский хаб TTF (Title Transfer Facility), а торги там производятся амстердамской биржей ICE-Endex Exchange.

О том, от чего зависит стоимость газа в еврорегионе, в чем она измеряется и почему в 2021-м цена взлетела – читайте в материале OBOZREVATEL.

В первую очередь стоит указать, что стоимость газа влияет на цены на другие энергоресурсы в Европе, на их тарифы на коммунальные услуги, а также на украинские рыночные цены. Стоимость газа как товар в Украине привязана к ценам на европейских биржах. Страна импортирует много топлива, а торговую площадку лишь только планируют создать.

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На рынке цена на газ зависит от баланса спроса и предложения. Чем больше спрос, тем выше цены. И от конкуренции. Чем больше поставщиков предлагают товар – тем ниже его цена для потребителей. Также на цену газа у различных поставщиков влияет стоимость самой транспортировки.

Для измерения объемов топлива в Европе используют единицу измерения энергии, или количества теплоты: МВт-час (мегаватт в час). Это считается лучшим способом измерения, если сравнить с простым объемом, потому что газ бывает разной калорийности, и из одного и того же объема получается разное количество энергии.

Использование энергетический единицы для измерения нивелирует особенности газа из различных месторождений. Также это позволяет оценить энергоэффективность продаваемого объема топлива.

При пересчете единиц МВт-ч в единицы объема для природного газа используют соотношения: 1000 куб. м ≈ 10,52МВт-час или 1 МВт-час ≈ 95,31 куб. м.

От чего зависит цена газа в Европе?

В целом цена газа в Европе зависит от времени года. То есть летом и весной, с приходом тепла, стоимость падает, а осенью и зимой – растет.

Большое влияние на стоимость топлива могут оказывать погодные условия. Холодная зима требует больших объемов голубого топлива. Также влияет уменьшение или увеличение поставок в еврозону и, конечно же, наполненность подземных хранилищ.

Кстати, 2021-й стал наглядным примером того, как может взлететь цена из-за ограничения поставок из РФ. Компания "Газпром" с осени прошлого года создает искусственный дефицит топлива с целью запуска газопровода "Северный поток-2", в СМИ часто называемый "Путинской трубой".

Но могут влиять и поставки топлива из-за океана. Так, еще в декабре из-за занижения поставок со стороны РФ цена на газ в Европе взлетала до рекордных $2000 за 1 тыс. куб. м. Однако в начале января ситуация стабилизировалась. Повлияли улучшение погодных условий в еврозоне и поставки СПГ (сжиженный природный газ) из США.

"Спот" и долгосрочные контракты

В Европе компании покупают газ по долгосрочным контрактам и на спотовом рынке. Второй – это, по сути, рынок краткосрочных контрактов, именно он сейчас преобладает в ЕС. И у первой и у второй есть свои плюсы и минусы.

"Спот" рискованный для покупателя, потому что он не защищен от дефицита газа в условиях пикового потребления. Здесь в качестве аналогии можно привести пример текущей зимы и энергокризиса в целом. То есть краткосрочные соглашения не дают долгосрочных гарантий касательно поставок топлива.

"Газпром" – самый крупный поставщик газа в Европу. Но сейчас в основном топливо поставляет по "споту", а долгосрочные контракты заключены лишь с несколькими государствами. Есть интересная деталь в долгосрочных соглашениях – условие "бери или плати".

Поставщик берет на себя обязательство предоставить газ вплоть до зафиксированных в договоре максимальных объемов, а покупатель обязуется в любом случае оплатить определенную часть этих объемов, вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле в рассматриваемый период.

Кто поставляет газ в ЕС?

Страны Евросоюза импортируют трубопроводный природный газ в основном из России, а также из Норвегии и Алжира. В целом Европа больше покупает газа, нежели добывает.

Больше всего добывают топлива в Великобритании, Нидерландах, Дании и Германии. Но, кстати, сумма в будущем определенно уменьшиться, так как Нидерланды в 2023-м хотят полностью отказаться от газодобычи.

Кроме того, в число стран-экспортеров входят Нигерия, Ливия, Египет и Катар. А вот главными потребители газа в Европе являются Германия, Великобритания и Италия.

Что такое реверс газа?

Простыми словами, изначальный покупатель перепродает газ для его поставок в обратном направлении.

Также есть "виртуальный реверс". Он предусматривает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны проводят взаимозачет.

Рассмотрим на примере Украины. Через украинскую ГТС идет транзит газа из РФ в страны Европы, и наша страна отбирает определенное количество топлива в свои ПГХ (подземные газовые хранилища). Например, вместо того, чтобы газ физически сначала поступил в Венгрию, а потом обратно в Украину.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, кто и откуда поставляет газ в ЕС. Об этом – читайте в материале.