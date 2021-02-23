Пинчук хочет вернуть сверхприбыли на гостендерах после провала переговоров с РФ – СМИ

Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука пытается вернуть себе право участия в тендерах для поставки колесных пар и трубной продукции государственным компаниям, которые последние годы приносили ей сверхприбыли.

Об этом говорится в статье издания "Главком" под названием "Большой колесный дерибан. Пинчук пытается вернуться на миллиардные тендеры".

"В октябре 2020 года АМКУ оштрафовал на 70 млн грн корпорацию "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука и 3 аффилированные с ней компании за сговор на тендерах "Укрзалізниці". Сумма штрафа мизерная как для объемов поставок этих колес железнодорожной монополии. Тем не менее решение заблокировало участие этих компаний в новых тендерах. Для Пинчука это огромная статья заработка, потому что Россия закрыла для него свой рынок, несмотря на попытки олигарха задобрить агрессора по ряду международных заявлений в пользу примирения с Россией", – говорится в статье.

Автор отмечает, что Пинчук прилагал огромные усилия, чтобы примирить Россию – отозвал свои иски к таможенной службе РФ, публично заявлял о необходимости уступок Украине в вопросе Крыма. Однако попытки договориться с Россией о сбыте своей продукции завершились провалом.

"Особые надежды на возобновление экспорта (в Россию – прим.) у группы Пинчука были в конце 2020 года. Тогда подходил к концу срок пошлин и в "Интерпайп" надеялись на прекращение их действия. Для умиротворения России у Пинчука решили даже отозвать все многолетние тяжбы против российской таможенной службы из российских судов. 22 января же появилось сообщение об отмене пошлины в 34,22% Евразийским союзом. И когда казалось, что счастье было так близко, Россия взяла и полностью закрыла импорт колес с Украиной", – отмечает издание.

В такой ситуации, корпорация олигарха направила все усилия для отмены запрета АМКУ получать государственные контракты на протяжении 3 лет.

Государственные тендеры для компаний олигарха Виктора Пинчука – основная статья доходов, поясняет издание.

"Цена колес на украинских тендерах была выше цены, по которой Пинчук продавал их в Россию. Даже несмотря на дополнительные транспортные и налоговые расходы при поставке туда. По подсчетам экс-директора по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, коррупционная составляющая соглашения компании с заводом Виктора Пинчука "Интерпайп" достигала 1,2 млрд грн", – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что компания "Интерпайп" Виктора Пинчука отправилась на тендер "Нафтогаза" на поставку труб на сумму 500 млн грн в обход решению АМКУ о запрете участия в государственных тендерах из-за махинаций и злоупотреблений компании.

"Интерпайп" Пинчука с 2014 года является фактически монопольным поставщиком трубной продукции для государственной компании "Нафтогаз Украины".