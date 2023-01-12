Пересмотр 'зеленой' трансформации Украины поможет в подготовке к переговорам по членству в ЕС, - Стефанишина

Обновление видения "зеленой" повестки дня Украины поможет стране подготовиться к переговорам о членстве в Европейском Союзе.

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Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Она провела встречу с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии по Европейскому "зеленому" курсу (Green Deal) Франсом Тиммермансом, в ходе которой обсуждалось углубление сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере "зеленой" трансформации.

Стефанишина отметила, что бизнес остается ключевым игроком "зеленой" трансформации Украины, поэтому важно сформировать общее понимание с бизнес-сообществом дальнейшего развития.

"К сожалению, сегодня украинский бизнес борется за выживание и нуждается в поддержке. Обновленное видение "зеленой" повестки дня Украины также поможет нам в подготовке к переговорам по членству в ЕС, учитывая большое количество законодательства, которое Украина должна имплементировать", - подчеркнула она.

Стефанишина добавила, что Украине важно и дальше быть активным партнером ЕС в достижении глобальной цели – климатической нейтральности. Но учитывая масштабы разрушений, сегодня нужно переосмыслить всю "зеленую" повестку дня Украины и совместно сформировать новое видение политики "зеленой" трансформации государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом "зеленой" энергетики для Евросоюза.

В то же время госпредприятие "Гарантированный покупатель" не рассчиталось с "зеленой" генерацией за половину произведенного в 2022 году электричества. В то же время, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли возобновляемых источников энергии уже достигла 12,3 млрд грн.