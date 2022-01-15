Пенсии судьям подняли на 23 тысячи, а простым украинцам – на 406 грн.

В Украине с января 2021 по январь 2022 средняя пенсия судьи взлетела с 67 961 до 90 822 грн, или 22 861 грн. В то же время простым украинцам, получающим выплаты по возрасту, пенсию повысили за год с 3538 до 3944 грн.

Если обычный украинец в лучшем случае за каждый отработанный год получает 1% расчетного заработка (а его размер значительно ниже реального), служитель Фемиды может рассчитывать на 80% от зарплаты того, кто сейчас работает на его должности.

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