Малый бизнес стал одним из ключевых "заложников" мировой пандемии коронавируса. И Украина в этом случае увы так и не смогла стать исключением. Согласно опросу, проведенному Европейской бизнес-ассоциацией в Украине, 33% украинских предпринимателей потеряли за время пандемии от 50 до 75% дохода, а у 44% предпринимателей этот показатель составил до 50% потерь дохода. И это данные только за 2020 год, а последующие этапы пандемии никто ещё и не успел толком оценить экономически.

Особый удар пришелся даже не по мини-бизнесу, а именно по микро-бизнесу, который часто существует в виде точки на рынке или ларька, без малейшей возможности перенести свое существование в онлайн. В целом за 2020 год закрылось около 10 тысяч украинских предприятий. И это удар не только по возможности украинского бизнеса зарабатывать себе на жизнь, но и серьезное потрясение для украинской экономической инфраструктуры.

Каждое реально существующее предприятие обеспечивает социальную функцию и делает какое-то улучшение жизни, за счёт которого оно и становится экономически прибыльным. Например, кто-то в целях получения прибыли начинает привозить на продажу продукты в села, где нет магазинов или изобретает новый способ доставки, чтобы оптимизировать свою прибыль.

По бизнесу как по социальной группе нанесен серьезный удар и, к сожалению, выделенные государством 8 тысяч не смогут закрыть даже частичные потребности большинства предпринимателей в локдаун.

Как можно избежать локдаунов в будущем? Необходимо на полную использовать вакцинацию как инструмент обеспечения безопасности экономики. В то время как некоторые государства, как Израиль вакцинировали уже свыше 50% населения, Украина все ещё тащится в хвосте мировых темпов вакцинации, имея только 1% вакцинированных.

Пандемия убивает украинский бизнес, и это действительно тот случай, когда мы можем сказать точно: время = деньги. И здесь как никогда бизнес не сможет обойтись без помощи государства, как прямой в виде субсидирования и кредитования, так и непрямой – в форме преодоления пандемии и её последствий.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.