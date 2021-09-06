Падение мировых цен на сырье было вопросом времени, и оно уже началось, – экономист

В условиях падения мировых цен на сырье власть не должна усиливать налоговое давление на экспортеров, ведь негативные последствия ощутит вся экономика страны.

Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на Liga.net.

Экономист напомнил, что мировые цены на сырье росли с прошлого года, что было следствием вливания значительной части средств в экономику после локдаунов. Однако этот благоприятный для отечественных экспортеров период уже закончился - пока цены на основные экспортные позиции украинских производителей снижаются.

"Надо понимать, что поскольку нынешний рост цен на сырьевую продукцию не было вызвано структурными изменениями ведущих экономик, изменением технологий, то падение сырьевых цен - это лишь вопрос времени", - отметил Кушнирук.

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Он обратил внимание, что на рынках горно-металлургической продукции падение цен уже началось. Так цены на железную руду упали на 35% пиковых показателей (221 долларов/тонн), по состоянию на 07.07.2021 - до 144 долларов/тонна уже 01.09.2021. Началось также снижение цен на металлопродукцию. Например, арматура на мировых рынках за август подешевела на 7%. Также на внешних рынках дешевеют цены еще на одну важную украинскую экспортную продукцию - кукурузу.

"Снижение мировых цен на железную руду началось вследствие введения Китаем ограничений на производство стали и импорт железорудного сырья. В частности, металлургические компании Китая в июне сократили импорт железной руды на 12%, в июле импорт был сокращен на 21,4%. Цены продолжат падать" , - написал Кушнирук.

Кроме того, экономист отметил, что аналитики Fitch прогнозируют глобальный рост добычи железной руды, также будет способствовать падению цен на нее.

"Если в 2016-2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то по прогнозу Fitch в период с 2021 по 2025 год темпы роста добычи составят в среднем 3,6%. Это указывает на долгосрочную тенденцию роста предложения и соответственно падения цены на железную руду. Учитывая это, вместе с ней, будет снижаться и цена металлопродукции, потому что руда является важной составляющей ее себестоимости", - отметил Кушнирук.

По его мнению, украинской власти следует учитывать эти тенденции и отказаться от идеи усилить налоговое давление на предприятия ГМК, которые являются ключевыми источниками поступления валюты в страну.

"Власть, вместо того, чтобы способствовать росту спроса на металлургическую продукцию внутри страны, в первую очередь в сфере тяжелого машиностроения и строительства объектов дорожной инфраструктуры, своими руками подрывает положение базовой для экономики страны отрасли - ГМК. При этом удорожая все производство, где используются значительные объемы металлургической продукции, начиная от строительства жилья и дорожной инфраструктуры, и заканчивая машиностроением!" - отметил Кушнирук.

Ранее экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и продукцию металлургов заканчивается, скоро отечественным предприятиям ГМК будет сложно конкурировать на мировых рынках, поэтому в таких условиях недопустимо повышать для них налоги.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.