Ответственность за убытки госэнергокомпаний лежит на НКРЭКУ, – Ляшко

Вина за миллиардные убытки государственных энергетических компаний лежит на чиновниках НКРЭКУ, которые за полтора года фактически разрушили энергетический сектор Украины.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Вся ответственность за убыточность энергетических компаний лежит на регуляторе. Дорегулювалися к тому, что вся украинская энергетика на кладбище, на кладбище в прямом смысле, уже не в реанимации", - заявил политик в эфире телеканала "Украина24".

Он заявил, что НКРЭКУ регулятор проводит коррупционную политику в интересах определенных людей, из-за чего государственные предприятия вынуждены нести убытки.

"Сотни тысяч людей без работы, зарплаты не платят, импорт покупаем, денег не хватает, взаимные миллиардные долги, отсутствие возможности расплачиваться по этим долгам. И фактически остановки программы развития зеленой энергетики", - добавил Ляшко.

Он заявил, что учитывая катастрофическую ситуацию на энергорынке, президент Владимир Зеленский должен безотлагательно уволить действующий состав НКРЭКУ.

"Президент Зеленский назначал этих дебилов на НКРЭКУ. Вот он теперь должен немедленно эти коррумпированные дебильные рожи оттуда немедленно отозвать, издать указ", - добавил Ляшко.

Напомним, в 2020 году государственная компания "Укрэнерго" получила убыток 27,5 млрд грн, государственный "Энергоатом" - 4,7 млрд грн.

Одной из основных причин убыточности стали манипуляции на рынке электроэнергии из-за неэффективной работы НКРЭКУ.

Напомним, летом 2020 АМКУ официально обвинил НКРЭКУ в утверждении несовершенных правилах рынка, допускают разного рода манипуляции на энергорынке.