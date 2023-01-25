Отопление квартиры с помощью кирпича и газа: действенный ли способ

Способ отопления квартиры с помощью кирпича и конфорки газовой плиты действенным н0е является, он не принесет абсолютно никакого результата. Таким образом невозможно обогреть даже однокомнатную квартиру.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. "Это полный бред. Ну как кирпичом можно отапливать? Это, во-первых, нужно брать накалить этот кирпич. А во-вторых, выработка тепла кирпичом не будет таким, что сможет отапливать даже однокомнатную квартиру", – пояснил он.

Вместо таких "лайфхаков" следует использовать более традиционные способы утепления дома. Один из самых действенных – замена окон.

Все, что можно сделать – утепление труб, стен, замена окон, дверей, и все в комплексе даст результат. То есть никаких таких лайфхаков, что сегодня можно было бы, например, взять и новое придумать. Это весь вопрос в средствах, где взять их", – подытожил эксперт.

Как рассказал ранее председатель правления Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин, таким образом тратится много газа, а отеплить дом не получится – газ нужно использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Это не даст теплу сохраниться, несмотря на все уловки.

Однако этот способ не только бесполезен, но и опасен. Опасность же, как говорят газовики, заключается в угарном газе, который может отравить человека. Это произойдет, если отказаться от проветривания. Угарный газ образуется при всех видах горения без достаточного количества кислорода.

OBOZREVATEL рассказывал ранее о том, что украинцы могут экономически утеплить свой дом с помощью кондиционера. Что касается расхода электроэнергии, это получится в два раза дешевле, чем при использовании обычного обогревателя.

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