Отмена моратория на экспорт леса невозможна без законодательной защиты лесов, – Стефанишина

Украина должна сформировать целостную политику в сфере лесного законодательства прежде, чем снимать мораторий на экспорт леса. Иначе это решение просто упростит вывоз сырья из Украины, но не защитит наши национальные интересы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Интерфакс Украина, комментируя инициативу нардепов отменить мораторий на экспорт леса-кругляка

"Решение арбитражной панели ЕС установило, что в Украине вообще нет политики в сфере лесного хозяйства как таковой. Поэтому было принятие в первом чтении законопроекта "О рынке древесины", - рассказала Стефанишина.

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Вице-премьер подчеркнула, что решение об отмене моратория не может быть просто принято, без формирования определенной системы и законодательного поля.

"В экологическом комитете, Министерстве экологии готовятся соответствующие законодательные инициативы. Сначала должны быть приняты законодательные и подзаконные акты, регулирующие экологическую составляющую и защиту лесов. И тогда уже можно говорить об отмене моратория. Такую коммуникацию мы ведем и с европейской стороной", - пояснила она.

Стефанишина подчеркнула: отмена моратория - это та ситуация, когда мы можем выполнить решения международных арбитражных институтов, лишь отстояв внутренние интересы, важные в этой области.

"Надо понимать: отсутствие рынка обращения древесины, при отмене моратория, просто упростит вывоз необработанной древесины. В этой ситуации национальный интерес должен быть сохранен. И последовательность шагов важнее скорости", - заявила вице-премьер.

Напомним, в 2015 году Украина запретила экспорт необработанной древесины (леса-кругляка) на 10 лет. Однако позже в парламенте был зарегистрирован проект №4197-д о рынке древесины, в котором есть пункт о снятии моратория на экспорт. Не в последнюю очередь - из-за давления ЕС, который требует сырья из Украины.