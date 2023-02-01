Открытие морпортов для украинского экспорта поможет снизить дефицит бюджета, – Буряченко

Открытие морских портов для всех видов украинской продукции поможет экономике развиваться, а бюджет – получать значительные налоговые и таможенные поступления. Это, в свою очередь, снизит зависимость Украины от международного финансирования.

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Такую уверенность выразил кандидат политических наук, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

По его словам, из-за блокирования портов и разрушенных транспортных цепочек, логистика украинской продукции значительно подорожала. Поэтому нашим предприятиям трудно конкурировать на мировых рынках.

"Наши товары через логистику прибавляют в своей себестоимости. Соответственно, им тяжелее конкурировать с товарами, поступающими из других стран Европейского Союза. Даже несмотря на то, что сейчас нет пошлин по решению ЕС ", - отметил он.

В то же время, разблокировка портов даст Украине минимум 20 миллиардов долларов – это поможет уменьшить дефицит бюджета и значительно нарастить таможенные и налоговые поступления. Кроме того, это снизит зависимость Украины от финансирования других стран.

"ЕС забюджетировал на макрофинансовую помощь Украине 18 миллиардов евро, Соединенные Штаты согласовали 65 миллиардов евро. Да, это широкая помощь, и она не идет исключительно в Украину. Но это достаточная поддержка Украины для того, чтобы были выполнены все обязательства социального характера". "В то же время 20 миллиардов от экспорта – это существенная сумма. И я думаю, что в следующем году мы уменьшим сумму дефицита по сравнению с довоенным временем", - отметил Буряченко.

Он подчеркнул, что Организация Объединенных Наций совместно с Турцией и Украиной сделали сверхусилия для того, чтобы разблокировать экспорт зерна. В то же время появление в Украине новых видов вооружений, в том числе ПВО, свидетельствует, что разблокирование экспорта других видов продукции тоже будет реализовано.

"Я глубоко убежден, что ситуация будет только улучшаться. Экспорт из Черного моря из Украины будет в этом году только увеличиваться. А это означает автоматически, что будут увеличиваться и таможенные платежи, поступления и налоговые поступления", - резюмировал Буряченко.

Ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что разблокирование морских портов для Украины имеет стратегическое значение, ведь возобновление экспорта даст стране более 20 миллиардов долларов дохода, а также запустит процессы восстановления экономики.