Отключения электроэнергии происходят из-за ремонтов перегруженных сетей, – эксперт

Отключения электроэнергии, которые сейчас происходят, не связаны с веерными отключениями. Их причина заключается в необходимости проводить ремонты сетей и аварии из-за непогоды и увеличения нагрузки на сети.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Украина 24".

Эксперт подчеркнул, что пока веерные отключения не происходят. Главные причины отключений связаны с погодными условиями, ремонтными компаниями на сетях и авариями из-за увеличения нагрузки на сети.

"В стране происходят так называемые "недотопы", когда теплокоммунэнерго подает недостаточное количество в дома по нормативу тепла, то есть энергоноситель ниже нормативов. Поэтому люди в квартирах для того, чтобы получать нормальный температурный режим вынуждены подключать электросети и отапливаться путем каминов, электрических приборов разных. И это тоже способствует тому, что увеличивается нагрузка на сети и происходят различные аварийные ситуации", - добавил Омельченко.

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По его мнению, способствовать надежности работы сети будет RAB-тариф, который установили в прошлом году для облэнерго.

"Это методология установления тарифа для того, чтобы работа этих сетей была более надежной. Но нужно некоторое время, чтобы стабилизировалась работа сетей, поскольку в течение многих десятилетий ничего почти не делалось, потому что не хватало финансов. Я думаю, если эта тенденция внедрения RAB-регулирования продолжится и НКРЭКУ будет внимательно следить, чтобы компании соблюдали требования RAB-регулирования и не злоупотребляли финансовыми средствами и тратили их именно туда, куда нужно, тогда ситуация будет нормализоваться", - подчеркнул эксперт по энергетике.

Напомним, ранее исполнительный директор ГС "Умные электросети Украины" сообщил, что свет исчезает через ремонты электросетей, а не из-за "веерных" отключений.