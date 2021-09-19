Отключить от SWIFT и запретить авиаперелеты: Ельченко оценил вероятность новых санкций против России

Проект решения об отключении России от мировой финансовой системы SWIFT рассматривается в США как "опция на перспективу". Рано или поздно она может быть реализована. Еще одной действенной санкцией против РФ мог бы стать запрет полетов в Штаты всем российским авиакомпаниям, в частности, "Аэрофлоту".

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-постоянный представитель Украины при ООН, Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Об отключении России от SWIFT говорят давно. Насколько мне известно, эта опция уже года два, если не больше, лежит на столе и в Вашингтоне. Ее инициатором является министерство финансов США", – рассказал дипломат.

"Такой вариант предложили на перспективу. Я думаю, что придет время, когда эта перспектива может быть реализована, если Россия будет и дальше так себя вести", – подчеркнул он.

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Ельченко отметил, что отключение от SWIFT является непростым решением, поскольку пострадать могут также и партнеры России на Западе. "Но я считаю, что это наиболее существенный шаг в дальнейших санкциях против России, поскольку он очень больно ударит по финансовой системе этой страны", – заявил Ельченко.

В качестве дополнительной санкции, которая может существенно ударить по России, он назвал запрет авиаперевозок между Россией и США.

"Речь идет о запрете на полеты в США самолетов российских авиалиний, "Аэрофлота" и других. Если бы они так ударили, это почувствовало бы население России и, соответственно, увеличилось бы публичное давление на Путина, на правительство. Это единственное, что может заставить руководство России изменить свое поведение", – подчеркнул дипломат.

Комментируя последнюю резолюцию Европарламента, в которой предлагается отключить Россию от SWIFT и прекратить работу газопровода "Северный поток-2", Ельченко отметил: "Не думаю, что это гарантировано на 100%, но если уж такая резолюция внесена, это означает, что есть определенное количество депутатов, которые это поддерживают. Я думаю, что это будет сделано".

Как писал OBOZREVATEL 16 сентября Европарламент принял резолюцию, которая предлагает пути для уменьшения энергетической зависимости ЕС от России. В частности, речь идет об отключении России от SWIFT и остановке "Северного потока-2".