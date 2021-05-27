Остановка перевалки руды в порту 'Южный' оставит без работы тысячи украинцев - открытое письмо

Из-за остановки перевалки руды через порт "Южный" местный бюджет Кривого Рога может терять 115 миллионов гривен ежемесячно, а тысячи людей останутся без работы. Следует немедленно решить проблему и восстановить перевалку экспортных грузов в нормальном режиме.

Об этом говорится в письме ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (ЧАО "СЕВГОК") к министру инфраструктуры Александру Кубракову и директору порта "Южный" Сергею Ковшару.

Как сказано в письме, на июнь 2021 года ЧАО "СЕВГОК" не получило подтверждения перевалки железорудного сырья в адрес своих покупателей со стороны порта "Южный" в объеме 205 тыс. тон, что может привести к недополучению выручки в размере 1,2 млрд грн.

"В результате в местный бюджет Кривого Рога не будет направлено около 115 млн грн ежемесячных налоговых поступлений, что безусловно будет тяжелым бременем для местной общины. Также нужно учесть, что ЖРС нашего предприятия транспортируют и переваливают крупные государственные предприятия, и они недополучат денежные средства от уменьшения объемов транспортировки - например, Укрзализныця потеряет около 25 млн грн за месяц, Администрация морских портов - 9 млн грн. Для порта "Южный" потери составят 23 млн грн в месяц", - отмечается в письме.

Как поясняется в письме предприятия, причиной остановки стало нежелание порта "Южный" осуществлять перевалку по рыночной цене.

"Такие недальновидные действия порту "Южный" могут привести к полной остановке производства ЖРС на нашем предприятии, а значит - к снижению доходов работников и невыполнению работодателем своих обязательств перед 6-тысячным трудовым коллективом. Просим вас поспособствовать скорейшему решению проблемы с запретом на перевалку экспортных грузов. Иначе предприятие готово прибегнуть к решительным действиям для отстаивания трудовых прав и интересов работников нашего предприятия", - резюмируется в письме.

Напомним, еще в мае порт "Южный" и ООО "ТИС-УГОЛЬ" одновременно и необоснованно повысили ставки перегрузки. В порту "Южный" стоимость перевалки выросла на 30%, а у терминала "ТИС-УГОЛЬ" - на 60%.

Кроме того, обе компании требуют от горно-обогатительных комбинатов распределить грузопоток между ними двумя в пропорции 50/50. Все свои неправомерные требования они пытаются зафиксировать в новых долгосрочных контрактах, и отказываются подтверждать объемы ЖРС для перевалки без их подписания.

В ОП "Укрметалугпром", в свою очередь, заявили, что руководство порта "Южный" сознательно блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС". Эта может привести к остановке перевалки руды в портах, а соответственно - к миллиардным потерям бюджетов и государственных предприятий, в том числе УЗ, которая только весной получила первый прибыльный месяц после 12-миллиардных убытков в прошлом году.