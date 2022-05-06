Орбан пытается защитить московского патриарха Кирилла от санкций ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого в западной прессе называют соратником Путина в ЕС,отказался поддержать санкции против московского патриарха Кирилла. Глава Русской Православной Церкви (РПЦ) не только поддержал войну России против Украину, но и заявил, что "Россия никогда ни на кого не нападала", что "удивительно".

Без согласия Орбана ввести санкции ЕС против патриарха невозможно. Как сообщает издание The Wall Street Journal, запрет на поездки в страны Евросоюза и блокирование активов Кирилла предусмотрены в рамках шестого пакета санкций.

"По словам дипломатов, решение может быть принято уже на этой неделе, хотя правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана возглавляет оппозицию ограничениям в отношении патриарха Кирилла, а некоторые другие государства-члены также выражают озабоченность по поводу принципа преследования ведущего религиозного деятеля", – отмечает издание.

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Патриарх Кирилл раскритиковал Папу Франциска за то, что он сказал, что православный лидер "не может превратиться в путинского алтарника", ответив, что понтифик "взял неправильный тон" и рискует повредить межцерковному диалогу.

Дипломаты говорят, что ожидают одобрения санкций против него, несмотря на сопротивление Венгрии. Орбан, который стал самым активным сторонником России в ЕС, давно выступает против санкций, начиная с 2014 года, когда он заявил журналистам, что европейские ограничения, введенные в отношении российской экономики после аннексии Крыма, причинили ЕС больше вреда, чем Россия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин не ожидал подобных санкций в отношении России, принимая решение о полномасштабной войне против Украины. По его плану, он должен был повторить сценарий аннексии Крыма.