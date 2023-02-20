ООО 'Краснолиманское' Кропачева в 2022 году уплатило налогов на 581 млн грн

ООО "Краснолиманское" бизнесмена Виталия Кропачева по итогам 2022 года уплатило в бюджеты всех уровней 581,2 млн грн налогов, сообщили в компании.

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В частности, предприятие напрямую уплатило 361,7 млн грн НДС, 114,1 млн грн налога на прибыль, 32,1 млн грн ренты за пользование недрами и 38,7 млн грн ЕСВ (Единый социальный взнос).

Также компания как налоговый агент уплатила 34,6 млн. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора.

ООО "Краснолиманское" основано в 2003 году и специализируется на добыче угля в шахте "Краснолиманская". С 2017 года предприятие принадлежит компании "Укрдонинвест", владельцем которого является Виталий Кропачев.

Виталий Кропачев – украинский бизнесмен с активами в угольной, машиностроительной, строительной и транспортной отраслях, медиа.

Кропачев способствовал диверсификации угольной отрасли Украины – участвовал в переговорах с американскими чиновниками о поставках угля в Украину из США и ЮАР, чтобы компенсировать потери после временной оккупации части Донецкой и Луганской областей. В 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров ООО "Краснолиманское", которое впоследствии стало одним из самых успешных угольных предприятий Украины.