Олигарх Абрамович пытается взять в долг у друзей 1 млн долларов – Page Six

Российский олигарх Роман Абрамович вынужден одалживать деньги у друзей из-за влияния санкций. Активы Абрамовича на 14,3 млрд долларов оказались замороженными, миллиардер не может воспользоваться этими средствами.

Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на собственные источники. По их данным, Абрамовичу нужно 750 тыс. долларов в неделю на содержание персонала, который обслуживает его имущество, в том числе держит на плаву шикарные яхты.

"Роман просит некоторых из своих ближайших влиятельных друзей одолжить ему 1 млн долларов. Он говорит, что никогда не задерживал зарплату для своих сотрудников, которая составляет 750 тыс. долларов в неделю, а, поскольку его активы заморожены, он не может платить своим людям", – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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Тем не менее, по данным издания, влиятельные друзья не торопятся занимать ему деньги. Они опасаются за свои активы и репутацию, даже несмотря на то, что Абрамович принимает участие в переговорах между Россией и Украиной.

"Он обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов. Но, хоть они и хорошие друзья с Романом, они не согласились дать ему деньги, потому что либо у них их нет столько наличных или, что более вероятно, потому что неясно, какими будут последствия по международному праву", – рассказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания арестовала частные самолеты друга Абрамовича Евгения Швидлера. Это 2 воздушных судна стоимостью около $58 млн, которые находились в аэропортах Фарнборо и Биггин-Хилл.

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