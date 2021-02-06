Оккупанты назвали цену опреснения воды в Крыму и сроки

Стоимость проекта по опреснению морской воды в оккупированной Россией Ялте составляет 3,3 млрд рубле (39 млн долл).

Об этом ТАСС сообщили в так называемом Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Там уточнили, что его реализация планируется в 2021-2023 годах.

"Сейчас разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2021-2023 годы", – сказано в сообщении.

Проект включает в себя строительство сооружений, которая будет опреснять морскую воду. Предполагается, что ее производительность составит 20 тысяч кубометров в сутки.

Ранее так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявлял, что запасов подземных вод для обеспечения водой Большой Ялты не нашли, поэтому было решено строить опреснитель морской воды.

Отметим, что в Крыму сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением. При этом многие эксперты и политики, а также сами крымчане заявляют, что для населения воды вполне хватает, но Россия использует ее в военных целях.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты потратили миллионы на выкачку воды из подземных источников, однако это не помогло решить проблему. По данным СМИ, их стратегия сводится к тому, чтобы забрать воду у одних регионов и отдать ее Симферополю, который остается в приоритете третий месяц.