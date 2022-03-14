Остались без одежды и косметики, с дорогим отдыхом: что изменилось для россиян после санкций за войну в Украине

Санкции уже наделали шороху среди россиян. Теперь они не могут не только поесть бургер с картошкой фри. Им недоступна как дешевая, так и дорогая одежда известных мировых марок. Также многие россияне этим летом вынуждены будут отдыхать на отечественных дорогих курортах или за дорого в Турции и Египте.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Бургер из-за рубежа

Россияне уже на себе почувствовали, что такое санкции. На днях длинные очереди выстроились в знаменитые магазины шведской сети IKEA. Жители РФ давно привыкли покупать тут недорогую мебель и мелочи для дома. В последний день россияне даже устраивали драки, чтобы попасть внутрь магазина и закупиться дешевыми тумбочками, кастрюлями, шкафами, вешалками и даже салфетками.

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Также длинная очередь образовалась и в ресторан McDonald's на Пушкинской в Москве. А на сайте Авито начали продавать последние бигмаки, чизбургеры и пирожки из этих фаст фудов. Самые предприимчивые предлагают купить еду из McDonald'sза рубежом.

"Лечу в Россию из-за границы. Поэтому могу купить любую санкционную еду из McDonald's, заморозить и привезти вам. Также возможна покупка любой другой санкционной продукции", – пишут в объявлениях.

Надежда только на контрабанду

Теперь многим российским любительницам недорогих масс маркетов придется отказаться от одежды таких марок как Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Utergüe. Не носить им и обувь марки CROCS и не только.

Россияне, привыкшие к дорогим вещам, жалуются, что опустел ЦУМ. Закрывает магазины и приостанавливает онлайн торговлю Hugo Boss. Бутики брендов Hermes и Chanel временно закрываются в России. Приостанавливает продажи и дом моды Prada.

Группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, тоже объявила о закрытии своих магазинов в России.

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warners, Louis Vuitton закрываются в России, временно прекратил работу Levi Strauss&Co.

А вот RESERVED приостановил только работу интернет магазина, розничные точки продолжают работать. Как и такие бренды как Cropp и House Brand, Helly Hansen.

"На закупки придется ездить в Италию. Это не очень удобно, но переживем. Есть и другие магазины, так что голыми ходить не будем", – храбрится москвичка Анна.

Хотя сами российские производители одежды за голову хватаются. Полностью заменить зарубежные недорогие и дорогие марки они не смогут. Из-за войны и санкций рухнул курс рубля, соответственно резко подорожало сырье, которое ввозится из Узбекистана, Китая и Турции. Там все ценники выставляют в долларах.

Скорее всего одеваться россиянам придется в китайское и турецкое. Возможно даже вновь возродятся рынки одежды, где мерять обновки нужно стоя на картонке.

Также все надеются на контрабанду и ввоз санкционных товаров через Беларусь, через юрлиц, оформленных не в РФ. Либо через такие платформы как Lamoda, Авито. В любом случае этот путь еще больше увеличит цены на одежду. А сам ассортимент серьезно сократится.

Те, кто разбирается в рынке одежды, уже начинают подавать робкие голоса типа: все должны одуматься и сесть за стол переговоров, а то мы откатимся на десятилетие назад.

Заменить еропейскую косметику на российскую невозможно

Страдает и сфера красоты. Российский рынок покидает американская корпорация Estee Lauder. Это такие марки: Clinique, MAC, Bobbi Brown, Tom Ford, Tommy Hilfiger, DKNY, La Mer, Darphin, Jo Malone.

Закрывает свои магазины и бренд Loreal. А это любимая и популярная фирма у женщин, которой принадлежат такие марки: Lancome, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beaute, Biotherm, Kiehls, Ralph Lauren, Shu Uemura, Cacharel, Helena Rubinstein, ViktorRolf, Maison Martin Margiela, Urban Decay, LOreal Paris, Garnier, Maybelline NY, Essie и NYX Professional Makeup.

Приостанавливают экспорт продукции Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif и другие). Закрываются популярные магазины косметики Sephora. В последние дни работы россиянки там теряли сознание в длинных очередях.

Заменить парфюмерию и косметику на российскую невозможно, поскольку РФ всегда получала сырье для своей продукции из Европы. Из своего в этой стране только спирт. Теперь им нужно получать сырье из Китая. Это дорого, да и в самом Китае пока проблемы из-за коронавируса и закрытия производств.

Работницы российской сферы красоты уже бьют тревогу. "Я закупила краски для волос в последний момент, мне хватит на пару месяцев, но потом я вынуждена буду поднять цену или перейти на более дешевые марки. Но это скажется на качестве. Меня уже сейчас клиентки спрашивают, что дальше? Я успокаиваю, говорю, что цена поднимется на 30% не больше. Некоторые из них уже в обмороке, говорят, что будут красить волосы дома сами, в ванной", – плачется парикмахер из Москвы Людмила.

В шоке и мастера маникюра, у них-то все лаки и гели исключительно импортные. Мало того, что все подорожало из-за курса рубля, так теперь расходники становятся серьезным дефицитом. "Работать с китайским го***ом я не буду. А все нормальные бренды уходят. Конечно, есть варианты контрабанды, но все это намного дороже. Я точно половину клиенток потеряю. Им легче будет перейти на обычный лак, чем платить такие деньги за гель", – переживает мастер Дарья из Санкт-Петербурга.

О проблемах заявляют и косметологи. Все препараты для модных надутых губ, щек, гиалоурановые филеры, ботоксы и пр. – все дорожает и становится недоступным. Китайские заменители не подходят, они могут довести клиентов до больницы. И никаких других достойных вариантов нет.

К тому же социальные сети такие как Facebook и Instagram блокируют российскую рекламу. А это были основные площадки для продвижения услуг бьюти сферы РФ.

Речка, дача и Байкал

Еще россиян очень волнует предстоящий отпуск. Теперь выбор куда полететь для них ограничен. Их самолеты не принимает Европа, США, Канада.

В лучшем случае пересаживаться они могут в Турции или ОАЭ.

Правда с пересадкой в Стамбуле у россиян тоже есть ограничения. Они могут купить рейс Turkish Airlines с пересадкой в этом городе, например, Москва – Стамбул – Мальдивы и назад. А вот отдельно билет из Стамбула в Нью-Йорк или на Мальдивы – уже нет. С чем это связано еще непонятно.

Отдохнуть россияне смогут кроме Турции и Египта, в ОАЭ, Китае, на Бали, Сейшельских островах, Мальдивах, в Катари, Бахрейни, Кении, Тунисе, Марокко. Как мы понимаем, отдых в этих странах не из дешевых. Из доступного – Крым и Краснодарский край.

В тоже время из-за падения курса рубля отдых для россиян еще серьезно подорожал. Так по данным Государственного агентства развития туризма Украины, цены на путевки для жителей РФ выросли на 80%.

Так отдых на двоих на 10 дней в Турции в 3 звездочном отеле до войны обходился в 73 тыс. руб, а теперь 127 тыс. руб. в 4 и 5 звездочных отелях цены 177 тыс. руб. и 180 тыс. руб. соответственно.

"Мы собирались отдохнуть на майские в Египте, а теперь даже не знаю, что и делать. Агент позвонила и сказала, что цены выросли и будут еще расти из-за курса доллара. Ее цены меня не устроили. МЫ вообще не знаем, что теперь делать дальше, поэтому решили не тратиться на отдых, посмотрим", – делится жительница Нижнего Новгорода Елена.

Некоторые патриоты сообщают, что теперь будут отдыхать только в России. Правда, и до этого дальше Краснодарского края они не ездили. Но теперь даже там они не смогут отдохнуть. "Сочи всегда был слишком дорогим, не для простых россиян. Обойдемся дачей, у нас там есть речка, рыбу половим. Можем еще на Байкал съездить", – рассказывает пенсионер из Подмосковья Валентин Косолапов.

Насчет Крыма россияне пока сомневаются – они боятся войны в Украине, военных баз на полуострове.