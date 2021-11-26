Очередные операционные провалы: 'Артемсоль' обвинила Укрзализныцю в неподаче вагонов и повышении тарифов

Коллектив государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль" обратился в Министерство инфраструктуры Украины и попросил повлиять на то, чтобы Укрзализныця обеспечила предприятие достаточным количеством вагонов и установила более низкие тарифы на перевозку грузов. Об этом говорится в сообщении предприятия.

"На сегодняшний день на ГП "Артемсоль" критическая ситуация с обеспечением рудников вагонами Укрзализныци, у которых есть право транспортировать соль в страны СНГ. Так, в октябре, при заявке на 202 крытых вагона, нам подали только 74 вагона, или 36% от заявки", — говорится в сообщении.

При этом, как подчеркивает "Артемсоль" в обращении, стоимость тарифов на перевозку постоянно растет. Так, после увеличения коэффициентов к сборнику тарифов и увеличения ставки платы за использование собственных вагонов Укрзализныци, стоимость перевозок в Польшу увеличилась на 42,3%, в Румынию – 45,4%, в Венгрию – 42,3%, а в Словакию – 41,7%.

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"Теперь же к этим проблемам присоединился и недавний запрет на перевозку соли в Грузию, Армению, Азербайджан, Беларусь и страны Балтии в вагонах собственности Укрзализныци. Теперь у ГП "Артемсоль" нет возможности выполнить свои контракты перед клиентами из этих стран. В свою очередь это может привести к потере рынков сбыта и наложению штрафных санкций на предприятие", — указывают на предприятии.

В компании отмечают, что из-за этой ситуации существует риск срыва выполнения плана производства в ноябре и за 2021 год в целом. Также существует угроза невыполнения контрактных обязательств, потери внешних рынков и уменьшения прибыльности предприятия.

Как известно, оборот грузовых вагонов в Укрзализныце ухудшается: по официальной информации, с начала года грузы доставляются уже на 1,5 суток дольше. По данным УЗ, оборот полувагонов с показателя 6,21 в январе увеличился до 7,39 суток. Общая цифра оборота подвижного состава УЗ также ухудшилась: с 7,16 в январе 2021 года она выросла до 8,48 суток в октябре. То есть, с начала года вагоны стали ехать почти на 1,5 суток медленней.

Ранее в срывах поставок вагонов, вызванных отсутствием локомотивов, Укрзализныцю обвиняли и ряд других грузоотправителей. Так, по словам генерального директора ПСГ "Ковальская" Сергея Пилипенко, в ноябре компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией: 80% производственных мощностей остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. "Из-за того, что более 500 вагонов с цементом и щебнем никуда не двигались из-за тотального отсутствия тяги, компания остановила отгрузку бетона для наших клиентов", - заявил он.