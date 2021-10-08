Обманули, как колонизаторы с зеркальцами: замминистра экономики назвал невыгодными для Украины условия вступления в ВТО

Условия, на которых Украина попала во ВТО (Всемирную организацию торговли) являются невыгодными для нашей страны. Фактически государство стало жертвой обмана со стороны Америки и Европейского Союза.

Такое мнение высказал Тарас Качка – заместитель министра экономики – во время Международного экономического форума, который состоялся в Киеве 7 октября. Он заявил, что условия, которые получила Украина, "близки к тем зеркальцам, которые давали испанские колонисты в обмен на золото индейцев", передает delo.ua.

По его мнению, торговые интересы нашей страны не были учтены, как и интересы тех стран, которые вступили в ВТО в конце 2000-х.

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Качка также добавил, что такие условия стали причиной "фактического обмана со стороны ЕС и США", и они затормозили переговоры.

"И мы уже пятнадцать лет напрямую говорим и в двусторонних отношениях: без исправления этой травмы нулевых мы вряд ли сможем нормально сохранить ВТО", – сказал Качка.

Отметим, 152-м членом ВТО Украина стала 16 мая 2008 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Качка заявил: Украина изучает ситуацию с торговыми ограничениями Беларуси. Власть страны, по его словам, постарается урегулировать ее без эскалации ограничений.