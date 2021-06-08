Украина хочет решить торговые проблемы с Беларусью, – замминистра

Украинское правительство изучает ситуацию с торговыми ограничениями со стороны Беларуси. Власти постараются урегулировать ее без эскалации ограничений.

Об этом сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет EurAsia Daily. "Мы ситуацию анализируем. Вопрос в том, как урегулировать ее, чтобы не началась эскалация ограничений. Потому что, если не удастся снять напряжение, у нас не останется другого выхода, нежели адекватно реагировать на меры белорусской стороны. Это будет негативно для торговли, но мы будем защищать свои интересы", – заявил он.

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Минэкономики рассматривает разные сценарии реакции на торговые ограничения Беларуси, которая ввела на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, в частности на кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, сельхозтехнику для посева, стиральные машины, а также мебель.

Качка напомнил, что Беларусь пояснила введение ограничений ответной реакцией на установление Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) спецпошлины на импорт автобусов и грузовиков в размере 35% таможенной стоимости.

"Если это будет совпадать с национальными интересами, возможно, мы рассмотрим вопрос пересмотра этой 35%-ной пошлины. Но нам также нужно понимать, насколько эта ситуация носит торговый характер. Очевидно, что даже при всем политическом контексте ни у кого нет намерения развязывать торговую войну. Некоторый баланс мы нашли, и, если дальше будем раздувать торговые войны, это будет вредить украинской экономике. Но это не влияет на политический процесс, это отдельная история. Политический интерес Украины очевиден", – добавил торговый представитель.

Напомним, белорусская нефтяная компания поставит в Украину около 10 тыс. т бензина марки А-95 в июне. Решение было принято 31 мая.

"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. т", – говорится в сообщении. По словам собеседников издания, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении Беларуси обнулить поставки этой марки в июне.

Ранее директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что Беларусь приостановила поставку бензина А-95 в Украину. Однако переговоры по этому вопросу еще идут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В украинской компании "Укртатнафта" заявили, что могут полностью обеспечить нехватку бензина из Беларуси на внутреннем рынке. В последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на рынке составляла около 50%.