Облэнерго трудно придерживаться графиков из-за несправедливого распределения 'Укрэнерго' лимитов потребления, - адвокат

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна решить проблему несправедливого распределения системным оператором "Укрэнерго" лимитов потребления электроэнергии вместо того, чтобы штрафовать облэнерго.

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Об этом заявил глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александр Трофимец.

По его словам, лимиты потребления электроэнергии, которые "Укрэнерго" доводит до облэнерго, не учитывают структуру потребления отдельно в каждой области, а носят общий характер - поэтому графики во всех областях разные.

"По некоторым ОСР лимитов этих хватает только питать критическую инфраструктуру, а для населения остается только по два часа с интервалом через шесть часов, а по некоторым наоборот населению хватает четырех на четыре часа, а некоторые совсем не ограничивают, потому что лимитов достаточно. ОСР технически нет возможности выдерживать заявленные графики отключений", - отметил Трофимец. Он подчеркнул, что наложение штрафов на облэнерго никак не поможет решить эту проблему, поскольку лимиты определяет "Укрэнерго".

Адвокат добавил, что в такой ситуации нужно не слепо наказывать ОСР, а нужно разобраться, почему так происходит и что можно сделать для улучшения ситуации.

"Призываю НКРЭКУ рассмотреть вопросы справедливости и прозрачности со стороны "Укрэнерго" доказательства лимитов, применения графиков аварийных отключений. Только выполнение всеми ответственными сторонами своих обязанностей поможет обеспечить справедливые для потребителей графики отключений и всем нам пережить сложные времена на пути к победе", - подытожил он.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым. Кроме того, госорган определил, что из-за российских атак в Киевской, Одесской и Днепропетровской области аварийные отключения происходят почти так же часто, как и в прифронтовых регионах.