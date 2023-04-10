Промпроизводство за год сократилось на 37%, а металлургия – на 67% – Госстат

Горно-металлургический комплекс Украины в прошлом году пострадал больше других отраслей экономики: объем производства в металлургии сократился на 66,5%, а добыча металлических руд – на 61,7%. Для сравнения, снижение добычи угля и нефти и газа в 2022 году составило всего 7,7% и 8,4% соответственно. В целом промышленное производство упало на 36,9%, в то время как в 2021 году зафиксирован рост на 1,9%. Об этом пишет ГМК Центр со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Согласно статистике, обвал индекса промпроизводства произошел в марте-мае прошлого года - до -30,5% г./г. В последующие месяцы динамика падения почти выровнялась, составив к концу 2022-го -36,9% в годовом выражении. Очередное ухудшение ситуации наблюдалось в октябре-декабре прошлого года, после начала ракетных атак на энергоинфраструктуру и перебоев в снабжении электроэнергией.

Примечательно, что динамика падения объема промпроизводства значительно ниже, чем, например, в строительстве. Так, объем выполненных строительных работ в Украине в прошлом году сократился на 65,1%, а производство стройматериалов – на 65,4%.

Отметим, что промышленное производство ЕС также нестабильно. Этот показатель в еврозоне с поправкой на сезонные изменения в феврале 2023 г. упал на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в ЕС – на 0,6%.

Как известно, по итогам 2022 года Украина опустилась с 14 на 25 место в глобальном рейтинге 64 стран – производителей стали. Об этом свидетельствуют данные World Steel Association.

Ранее директор ГМК Центра Станислав Зинченко заявил, что металлургическая отрасль в Украине переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, ведь из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились кое-где на 100%.