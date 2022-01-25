Банк России приостановил покупку валюты из-за рекордного обвала рубля и падения рынков

В понедельник, 24 января, российский рубль упал до рекордной с ноября 2020 года отметки по отношению к доллару – выше 79. Падение на фондовом рынке РФ произошло на фоне заявления НАТО касательно усиления присутствия в Восточной Европе из-за угрозы вторжения в Украину.

Об этом пишет Yahoo Finance. По состоянию на 15:30 по московскому времени, рублевый индекс Мосбиржи упал до 3223 пунктов (на 6,3%), а долларовый РТС – ниже 1300 пунктов (на 8,3%).

Доллар поднялся выше 79 рублей, что является наивысшим показателем с ноябре 2020 года, а евро – до 89 рублей (впервые с июля 2021-го).

В связи с этим Центральный банк РФ приостановил покупку валюты.

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В то же время американский инвестбанк JPMorgan с убытком закрыл все длинные позиции по рублю.

Аналитики банка пояснили, что они не могут игнорировать негативные сценарии, а их существующие долгосрочные рекомендации стали несостоятельными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО перевели свои силы в состояние готовности и направят дополнительные корабли, а также истребители в Восточную Европу – Литву, Болгарию, Румынию.

В Альянсе таким образом намерены усилить своих союзников на фоне перемещений российских войск возле украинских границ.