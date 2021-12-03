Новый глава ГНС закрывает АЗС вместо того, чтобы вернуть из 'тени' 1,5 млн тонн топлива, – Рябцев

На украинском рынке ежегодно продается полтора миллиона тонн нелегального топлива, но вместо того, чтобы вывести его из "тени", новый глава Налоговой службы борется с АЗС. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, комментируя заявление Михаила Титарчука о том, что Налоговая лишила лицензий 210 нелегальных АЗС.

"Какое может быть доверие к этим словам? Пускай он приведет доказательства, покажет, какие заправки были закрыты, какие нарушения там были найдены. Но какая это может быть борьба с нелегальными заправками, если он лишил лицензий легальные заправки? Это как? Это что? Это борьба с нелегалами? Лишением лицензий, которые им выдало государство?" - выразил удивление Рябцев.

По его словам, все правоохранительные и налоговые органы знают, где расположены в Украине нелегальные заправки. Но они – лишь следствие, на самом деле бороться нужно с неучтенными объемами топлива, ведь в "тени", по его словам, ежегодно продается полтора миллиона тонн.

Видео дня

"Появление нелегальных заправок – это следствие того, что существуют неучтенные объемы нефтепродуктов. Но если пресечь неучтенные объемы нефтепродуктов в розницу, то и заправок не будет нелегальных! А у нас на рынке сжиженного нефтяного газа четверть ресурса берется неизвестно откуда. Полтора миллиона тонн нефтепродуктов берется из воздуха! Но вместо того, чтобы бороться с причиной, выдающийся глава налоговой борется со следствием", — пояснил Рябцев.

Он также высказал предположение, что лишение лицензий этих АЗС могло быть связано с лоббированием налоговой интересов крупных сетей – которые таким образом борются с конкурентами.

"А может, крупные игроки хотят побороть более мелких конкурентов, и избавиться от всевозможных небольших сетей. А для этого необходимо создать имидж нелегальных заправщиков, которые реализуют некачественное топливо. И использовать для этого все - в том числе и налоговую", — резюмировал эксперт.

Напомним, согласно официальным данным, украинский бюджет ежегодно теряет 20 млрд грн из-за контрафактного и сфальсифицированного топлива.