Новую сделку 'Метинвеста' на Донбассе оценили на международном уровне: эксперт пояснил, что это значит для Украины

То, что Международное рейтинговое агентство Moody's высоко оценило приобретение "Метинвестом" шахтоуправления "Покровское" является сигналом для международных инвесторов, что можно вкладывать в Украину деньги, в частности, в Донецкий регион.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя заявление Moody's о том, что сделка позволит группе достичь самообеспечения коксующимся углем до 90-100% потребностей с 46% в 2020 году.

По мнению Каленкова, такое решение "Метинвеста" несет хороший экономический эффект для всей отрасли и экономики Украины в целом.

"Прежде всего, уменьшение зависимости от импортного коксующегося угля и снижение рисков Украины в этом направлении, поэтому это большой позитив и для отрасли и для экономики. Но к тому же очень важно, что это позитивный сигнал для инвесторов. "Метинвест", помимо того, что является крупнейшей в Украине компанией, но она еще и глобальный игрок. Компания поставляет продукцию на глобальном рынке и отслеживается такими же глобальными игроками и инвесторами. Поэтому к этой сделке было такое высокое внимание", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что сделка является примером того, что в Украину, даже в обстановке военных действий, можно инвестировать.

"Более того, можно инвестировать в этот регион. То, что "Метинвест" оценивает вложение в эту географию, в Донецкую область, на подконтрольную Украине территорию, как безопасное, для многих инвесторов это хороший пример того, что можно вкладывать деньги в Украину, и в частности в Донецкий регион", – добавил Каленков.

Напомним, в начале марта 2020 года "Метинвест" заявил о том, что приобрел контрольный пакет акций "Покровской угольной группы", куда входят шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Эти предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. В 2020 году объемы добычи рядового угля составили 6,2 млн т. Это на 55% больше, чем в 2018 году. Производство угольного концентрата достигло 3,2 млн т. Это на 39% больше по сравнению с 2018 годом.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн т рядового коксующегося угля в год.