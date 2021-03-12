Новая сделка 'Метинвеста' на Донбассе может стать еще одним сигналом для ОРДЛО вернуться под контроль Украины, – эксперт

Приобретение "Метинвестом" акций "Покровской угольной группы" в Донецкой области может стимулировать часть жителей ОРДЛО переехать на подконтрольные Украине территории.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал экономический аналитик, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, это может решить и проблему людей, проживающих на прифронтовых территориях – там, как говорит Охрименко, большой дефицит работы.

"С одной стороны, это решает проблему людей, которые там проживают – на прифронтовых территориях проблема с работой большая. А "Метинвест" будет платить зарплаты, будут заказы, будет работа. И с другой стороны и "Метинвесту" это нужно. В таких корпорациях идеально иметь все свое. Как сейчас модно говорить – интегрированная схема, когда все входит в одну цепочку", – сказал аналитик.

Он не исключил, что часть людей из ОРДЛО, увидев, что есть возможность работать, приедут на подконтрольные нашему государству территории.

"Беда в том, что с начала войны там очень антиукраинские настроения, люди чаще всего не воспринимают и не понимают, кто друг, а кто враг. Возможно какая-то часть людей из оккупированных территорий увидит, что есть работа, и приедут", – отметил Охрименко.

В целом он позитивно оценил приобретение "Метинвестом" крупнейшей в Украине компании, которая добывает коксующийся уголь, поскольку в Украине с началом войны на Донбассе, он был в дефиците.

"В Украине много таких объектов, но для того, чтобы они работали, их нужно дофинансировать. Все призывы что-то сделать без денег не работают. Будем надеется, что "Метинвест" дофинансирует и все будет работать", – добавил эксперт.