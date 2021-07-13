НКРЭКУ сознательно спровоцировала кризис на энергорынке для импорта электроэнергии из России и Беларуси – нардеп

Руководство НКРЭКУ искусственно создала кризис на рынке электрической энергии, чтобы сорвать подготовку к отопительному сезону и оправдать импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

"Сейчас искусственный кризис, которую создали подозреваемые в коррупции чиновники НКРЭКУ, привела к остановке подготовки страны к отопительному сезону. Есть все основания считать, что все спровоцировано специально - чтобы оправдать импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси", - сообщил нардеп в своем телеграмм -канале.

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Он отметил, что накануне на Белорусской АЭС, на которые Украина в 2021 году закупала электроэнергию, случилась очередная авария с отключением энергоблока.

"Вчерашнее аварийное отключение АЭС в Беларуси должно стать окончательным аргументом для украинских чиновников отказаться от планов с 1 октября покупать ток с этой атомной электростанции", - добавил Наливайченко.

Напомним, с января по май 2021 Украина импортировала из России и Беларуси 700 млн кВт часов на сумму более 1 млрд грн.

26 мая НКРЕКП согласилась ограничить импорт, однако вопреки требованиям закона, остановила его только на 4 месяца до 1 октября 2021 року.Тимчасове решение комиссии раскритиковали народные депутаты, требуя полного запрета. Также за полный запрет импорта выступило Минэнерго.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады.