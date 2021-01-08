Инвесторы заявили, что зависимая НКРЭКУ поставила под угрозу "зеленую" энергетику

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выполняет указания финансово-промышленных групп, которые хотят уничтожения отрасли "зеленой" энергетики в Украине, поскольку им выгодно использовать электроэнергию устаревших и вредных энергопредприятий.

Об этом в ходе брифинга в Центре Разумкова заявил председатель правления ветроэнергетической ассоциации Украины Андрей Конеченков, отметив, что НКРЭКУ хочет запретить выплату долга за произведенную в стране зеленую электроэнергию, предусмотрено меморандумом, который подписан также и со стороны НКРЭКУ.

"Регулятор, который подписал этот меморандум, вообще не выполняет принятый закон (№810-ІХ) и большое влияние промышленных групп на регулятора, он как раз и предоставляет такие вещи, выводы, что сегодня регулятор рассматривает кредиты, которые получил НЭК "Укрэнерго", не в пользу зеленых, как это предусмотрено и законом и меморандумом, а совсем на другие цели", – сказал Конеченков.

По его словам, в таких действиях членов НКРЭКУ просматривается ангажированность в пользу предприятий, которым выгодно работать на дешевой электроэнергии устаревших украинских генераций – атомных и угольных электростанций.

"Регулятор должен быть независимым, и когда идет воздействие промышленных групп на регулятора, то надо с этим регулятором то делать. Или менять этого регулятора, или привлекать непосредственно все нормы чтобы остановить процесс, который нарушает законодательство", – добавил представитель инвесторов.

Он отметил, что НКРЭКУ должна учитывать позицию рынка возобновляемых источников энергии и позицию всех инвесторов, которые вложили средства в эту отрасль в Украине, и не совершать никаких манипуляций по кредитным средствам.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы в зеленую энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. Принять такое решение планировалось и 6 января.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предприятиями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.