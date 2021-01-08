Інвестори заявили, що залежна НКРЕКП поставила під загрозу "зелену" енергетику

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виконує вказівки фінансово-промислових груп, які бажають знищення галузі "зеленої" енергетики в Україні, оскільки їм вигідно використовувати електроенергію застарілих та шкідливих енергопідприємств.

Про це в ході брифінгу в Центрі Разумкова заявив голова правління Вітроенергетичної асоціації України Андрій Конеченков, зазначивши, що НКРЕКП хоче заборонити виплату боргу за вироблену в країні зелену електроенергію, що передбачено меморандумом, який підписаний також і з боку НКРЕКП.

"Регулятор, який підписав цей меморандум, взагалі не виконує прийнятий закон (№810-ІХ) і великий вплив промислових груп на регулятора, він якраз і надає такі речі, висновки, що сьогодні регулятор розглядає кредити, які отримав НЕК "Укренерго", не на користь зелених, як це передбачено і законом і меморандумом, а зовсім на інші цілі", – сказав Конеченков.

За його словами, в таких діях членів НКРЕКП проглядається заангажованість на користь підприємств, яким вигідно працювати на дешевій електроенергії застарілих українських генерацій – атомних та вугільних електростанцій.

"Регулятор має бути незалежним, і коли йде вплив промислових груп на регулятора, то треба з цим регулятором щось робити. Або міняти цього регулятора, або привертати безпосередньо всі законодавчі норми щоб зупинити процес, який порушує законодавство", – додав представник інвесторів.

Він зазначив, що НКРЕКП має враховувати позицію ринку відновлюваних джерел енергії і позицію всіх інвесторів, які вклали кошти в цю галузь в Україні, та не здійснювати жодних маніпуляцій щодо кредитних коштів.

Як повідомлялося, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори в зелену енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% "старого" боргу (9 млрд грн), до кінця 2020 року.

При цьому 31 грудня 2020 року НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якому б заборонялося ДП "Гарантований покупець" використовувати перераховані від "Укренерго" кошти для погашення "старого" боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. Прийняти таке рішення планувалося і 6 січня.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або подібного формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається. За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.