НКРЭКУ третий раз за год подняла себе зарплату, несмотря на долги перед шахтерами, – лидер профсоюза горняков

Очередное повышение зарплаты чиновникам Национальной тарифной комиссии НКРЭКУ обойдется налогоплательщикам в 300 млн грн.

Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Более чем в 300 млн грн средств налогоплательщиков обойдется очередное повышение зарплат членам НКРЭКУ. Что больше, чем последний зарплатный транш для всех работников угольных госпредприятий. Вместо того, чтобы заплатить людям заработанные ими средства, власть позволяет дельцам с НКРЭКУ по три раза в год поднимать себе зарплаты", – отметил Волынец на своей странице в Facebook.

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Нардеп отметил, что за год зарплата чиновников НКРЭКУ выросла на 47%.

"Сделки, схемы, импорт электроэнергии из России, лоббизм российских интересов на украинском энергорынке... Все, что убивает украинскую энергетическую независимость, веру энергетиков, угольщиков, уранщикив в социальную справедливость здесь, на родине – должно быть разоблачено и ликвидировано", – подытожил Волынец.

Напомним, на заседании 23 июня НКРЭКУ планирует пересмотреть смету на 3 квартал 2021 года. Планируется, что расходы на заработную плату по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырастут на 47%.

В 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе зарплату в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год. В 2020 году их зарплата выросла в 2 раза до в среднем 2,1 млн грн.

Помимо роста зарплат, НКРЭКУ практикует премирование членов комиссии с 50% должностного оклада каждые 3 месяца. Последняя премия в размере 1,25 млн грн была утверждена в конце апреля.