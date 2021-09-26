В "Слуге народа" обвинили невакцинированных украинцев в ударе по экономике Украины

Из-за большого количества невакцинированного населения государственный бюджет Украины на 2022 год может недополучить запланированные поступления. Жесткий карантин в результате резкого роста заболеваемости приведет к тому, что доходы страны будут падать.

Главный финансовый документ придется корректировать. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Устенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Отвечая на вопрос, повлияет ли эпидемия COVID-19 в Украине на бюджет, он отметил: "Я думаю, безусловно".

"Господин Ляшко (министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, – Ред.) говорит, что большинство населения, которое попадает в больницу, болеющее тяжело – это люди невакцинированные. По прогнозам, смертность будет увеличиваться", – напомнил нардеп.

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Таким образом, "если не будет удовлетворительной вакцинации и если будет карантин, поступления в бюджет будут падать", – предупредил он. В этом контексте Устенко добавил, что существует прямая связь между поступлениями в госбюджет и жесткими карантинными ограничениями.

Исходя из этого Устенко допустил, что может потребоваться корректировка определенных статей расходов, заложенных в бюджет страны.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве внутренних дел Украины анонсировали возвращение штрафов за нарушение карантинных норм. Страна переходит в "желтую" зону с 23 сентября.