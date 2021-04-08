НБУ признал, что еще не начинал переговоры с МВФ о новой программе

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Украина не обсуждает новую программу финансирования Международного валютного фонда.

"Мы еще не обсуждаем этот вопрос с МВФ, работаем сейчас в рамках действующей программы. Наша задача – двигаться вперед в ее границах", – сообщил Гелетий в интервью ZN.UA.

По его словам, разговоры о том, нужна или не нужна Украине новая программа – это "комплексная дискуссия".

"Дискуссия, в которую должен быть вовлечен не только НБУ, но и, безусловно, правительство. Исходить надо из анализа нашей ликвидности, нашей долговой нагрузки. Это мы должны учитывать, когда будем обсуждать с МВФ перспективу продолжения программы", – добавил Гелетий.

При этом в НБУ отметили необходимость текущего сотрудничества с МВФ.

"Считаю, что на данном этапе крайне важна поддержка МВФ, потому что успешная работа с МВФ влечет за собой продолжение сотрудничества с другими международными партнерами. Вы знаете, что это и финансирование от Всемирного банка (около 700 миллионов долларов), и макрофинансовая помощь ЕС (второй транш в 600 миллионов евро). Из практики я понимаю, что этих денег может не быть, если не будет сотрудничества с МВФ", – резюмировал Гелетий.

Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2021 году 1,16 млрд СПЗ (спецправа заимствования). По официальному курсу это составляет около 1,68 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться, и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждая отстаивает свою позицию.