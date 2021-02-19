Названа причина аварии на электросетях Энергодара

Авария на подстанции "Луч" компании "Запорожьеоблэнерго", которая в дальнейшем повлекла отключение Запорожской ТЭС и обесточивание Энергодара, произошло из-за повышенной влажности воздуха и повреждение изоляции оборудования на подстанции.

Об этом говорится в предварительных выводах расследования Государственной инспекции энергетического надзора, обнародованных на сайте правительства.

"Вероятной причиной повреждения изоляции МВ Т-11 стало ее увлажнение вследствие высокой влажности воздуха", - говорится в выводах комиссии.

Напомним, 3 февраля из-за замыкания на подстанции местного облэнерго сработала система аварийной защиты на Запорожской ТЭС. В результате в течение 1 часа жители города Энергодар и прилегающих населенных пунктов суммарным потреблением 24 МВт оказались без электроснабжения.

Аварийная ситуация была оперативно решена усилиями энергетиков Запорожской ТЭС, "Укрэнерго" и местного облэнерго.