Нардепы в Раде получили 100% к зарплате: озвучена причина

Из 415 надепов в Верховной Раде 396 получили 100% надбавки к своему должностному окладу за январь за "интенсивность труда". В среднем сумма выплат на одного депутата достигала 48,8 тыс. грн.

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Размер выплат включает в себя сам оклад, 100% прибавку к окладу и вариативные выплаты – за почетное звание, за ученую степень, средства за отпуск, больничную или служебную командировку. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ аппарата Рады по запросу.

Среди нардепов, получивших наибольшие выплаты, – председатель ВР Руслан Стефанчук – 78,9 тыс. грн и председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко – 69,1 тыс. грн.

Из 19 депутатов, не получивших надбавку в январе, 17 в принципе не получили никаких выплат за январь. Это избавлены от мандатов нардепы от запрещенной в Украине ОПЗЖ – Игорь Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Юрий Солод, Андрей Деркач, Лариса Билозир, Олесь Довгий, а также Ольга Стефанишина.

Как отмечается в материале, на все выплаты народных депутатов в январе было выделено 19,4 млн. грн. При этом это почти в два риза больше, чем в январе 2022-го. В аналогичный период того года из госбюджета ушло 10,3 млн. грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что государственный бюджет Украины получил от игорного бизнеса более 2,7 млрд грн. Этот показатель учитывает и лицензионные и налоговые платежи.

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