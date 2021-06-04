Намерение правительства ввести новый 'зеленый' акциз разрушило инвестиционную привлекательность Украины – УВЭА

Намерение Кабинета Министров ввести новый акцизный налог на "зеленую" электроэнергию означает отказ государства от развития возобновляемых источников энергии.

Об этом заявила Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА).

"Уже становится очевидным, что правительство Украины не способно выполнить взятые на себя обязательства в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании с инвесторами в ВИЭ, не способно обеспечить финансовую стабильность на рынке энергии, не способно погасить имеющуюся задолженность перед инвесторами, не способно обеспечить инвестиционную привлекательность государства, не способно быть надежным партнером для международного сообщества и "идти в ногу" с ведущими странами мира", – говорится в заявлении.

Вместо этого планами ввести новый налог правительство Украины останавливает партнерство с международными и национальными инвесторами и компрометирует сектор "зеленой" энергетики.

"Данная инициатива свидетельствует о следующем: правительство официально заявляет миру о своем нежелании развивать возобновляемые источники энергии в отличие от других стран мира; правительство официально заявляет всем международным и национальным инвесторам о своей несостоятельности развивать инвестиционную привлекательность Украины", – говорится в заявлении ассоциации.

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В УВЭА отметили, что пока Энергетическое Сообщество ЕС рассматривает обращения о противоправности действий Кабинета министров и Министерства финансов по введению акциза на продажу "зеленой" электроэнергии в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

Напомним, 3 июня правительство подало проект закона о введении нового налога на "зеленую" энергию. В тот же день один из крупнейших инвестиционных фондов Скандинавии объявил об остановке инвестиций в Украину из-за такого решения Кабмина.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн грн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $ 5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.