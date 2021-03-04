Разводят на деньги? Украинцев на Мальдивах закрыли на карантин, отправив жить с больными COVID-19

Прекрасный отдых на Мальдивах для двух украинцев превратился в многодневный кошмар. Из-за положительного теста на коронавирус одного из супругов туристов задержали в этой стране. Первые дни им даже не давали воду и еду. Теперь же их отдых превратился в странную самоизоляцию, которую они вынуждены сами оплачивать.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Закрыли в номере отеля без еды и воды

Отдых на Мальдивах на райском острове Хулкумале для Даши и Ромы из Киевской области проходил прекрасно. Девушка каждое утро на своей страничке в соцсети выкладывала сказочные виды пляжа с белым песком, бирюзовым океаном и пальмами. Так было до тех пор, пока не пришло время возвращаться домой.

"Мы с мужем отдыхали с двумя знакомыми. Вместе загорали, купались, ходили по магазинам. И вот накануне отлета назад, 21 февраля, у всех четверых взяли анализ на COVID-19. На следующий день только троим пришел результат – отрицательный. А Роме результат не дали, сказали подождать.

Мы ждали, нужно было уже ехать в аэропорт, а анализа все нет и нет. Только когда я на ресепшене пригрозила, что вызову полицию, поскольку нас незаконно тут удерживают, они распечатали на каком-то черновике тест Ромы – положительный. Причем на листочке не было даже печати, обычная табличка, которую и я могу сделать. Дата стояла 22 февраля, хотя тест брали 21-го. У меня до сих пор недоверие к этому документу. Тем более, что у мужа и сейчас нет никаких симптомов болезни", – рассказывает OBOZREVATEL Даша.

Супругов закрыли в номере отеля и запретили выходить. Три дня они просидели без еды и воды, после чего Даша подняла скандал и потребовала хотя бы принести воду.

"Они начали ставить пол-литровую бутылку воды под двери номера. В 8 утра я звонила им и просила завтрак. Примерно к обеду о нас вспоминали и приносили еду. Турагент обращался к оператору, нас заверяли, что делают все возможное. "О вас знают!" – сообщали мне. И только на третий день у нас появился представитель туристической компании. Он нас слушал, но ничего решить не мог. Я стала писать в посольство. Там, кстати, сообщили, что из туристической компании о нас им не сообщили", – продолжает Даша.

Сделать повторный тест отказались

Номер в отеле, где "изолировали" украинцев, стоил по 300 долларов за сутки. Страховая компания отказывалась оплачивать сумму полностью, ответив, что может компенсировать максимум по 75 долларов.

Посольство помогло туристам, и к ним должна была приехать бригада медиков, чтобы сделать повторный тест. "Однако никто так и не приехал. Нам сказали, что повторно тест сделают из тех образцов, которые взяли у Ромы четыре дня назад. Я абсолютно не верю в то, что там вообще проводили второй тест из старых материалов. Естественно, нам сказали, что и второй тест положительный", – говорит украинка.

Отправили в отель с инфицированными немцами

Несмотря на то, что у Даши был отрицательный тест, она тоже должна была пройти 14-дневный карантин, ведь находилась в одном номере с мужем. Но ее карантин мог начаться только тогда, когда пару перевезут в столицу Мале и заселят в отдельные, специальные отели.

"Нас забрал автомобиль местного министерства здравоохранения. По пути мы взяли еще четверых немцев, у которых был также положительный тест. Я была в шоке: я с отрицательным тестом еду в одном автомобиле с людьми, у которых положительные ПЦР-тесты. Такое впечатление, что делалось все, чтобы я заболела. И самое интересное – моего мужа отправили в один отель, я меня вместе с немцами – в другой. Почему их министерство именно так расселило нас – непонятно", – удивляется украинка.

За свой отель Даше приходится платить самой – по 70 долларов в день. За мужа начала платить страховая компания, но позже и он будет вынужден покрывать расходы из личного кармана, ведь карантин затянется дольше чем на 14 дней.

"Почему-то нас собрались держать тут до 9 марта, хотя две недели заканчиваются 6-го. Ранее министерство охраны здоровья предоставило нам инструкцию, в которой черным по белому было написано, что 9 марта меня отпустят со справкой, что я прошла карантин. Но теперь "правила" снова поменяли, и мне придется сдавать тест, который обойдется в 100 долларов. Я молюсь, чтобы с такой организацией карантина мой тест оказался отрицательным, поскольку самолет в Украину отсюда будет только 6 и 10 марта", – расстраивается Даша.

По ее словам, больные немцы в отеле живут за стенкой, чувствуют себя прекрасно, покидают номер. В ресторане, где ей разрешено завтракать, обедать и ужинать, питаются и другие постояльцы. Но неизвестно, какие результаты теста у них.

Сотрудники отеля вовсе не соблюдают карантин, могут прийти в номер, принести еду, дать шоколадку, поговорить.

"Мальдивы целый год находились на карантине, сюда не летали самолеты, не было туристов. Но они привыкли жить богато, при деньгах, хотя вокруг у них не очень-то и чисто. Может, они таким образом теперь зарабатывают?" – говорит Даша.

В Украине супругов ждут дети, которые остались с бабушкой. Она очень переживала за Рому и Дашу, когда услышала историю о том, как застряли наши туристы на Занзибаре из-за самолета. Но из Занзибара люди уже вернулись, а Даша и ее муж до сих пор сидят в непонятном отеле на райских островах.