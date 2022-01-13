Налоговая возвращает практику Азарова по сбору налогов заранее, – Береза

Налоговая служба взяла на вооружение методы Азарова – собирать налоги заранее и направила в международные компании, работающие в Украине, "план сбора". Об этом сообщил эксдепутат Борислав Береза, пишет " Главком ".

"Налоговая служба Украины решила, что раз денег нет, надо их где-то брать. А где брать деньги? Пожалуй, из крупных международных компаний. Поэтому они пришли в табачные компании. К "Бритиш Американ Табако", JTI, "Филипп Моррис", британская компания, японская компания, американская компания. Крупные крупные компании. Пришли и направили им письма", – рассказал Береза.

По его словам, в письмах налоговики просят у компаний заранее купить у них акцизные марки, чтобы выполнить план поступлений в бюджет акцизного сбора.

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"Письма выглядят так: С целью выполнения годового показателя Министерства финансов Украины, в соответствии с месячным распределением поступления акцизного налога с производимых в Украине табачных изделий за январь 2022 года доведено в сумме 2 миллиарда гривен.

Поэтому просим вас выкупить у нас акцизные марки, поступления акцизного налога, произведенного в Украине, на 500 миллионов гривен", – процитировал Береза письмо, отправленное "Бритиш Американ Табако".

Он сообщил, что компанию "Филипп Моррис" налоговики попросили выкупить акцизных марок на 734 миллиона. А для лучшей мотивации пригласили руководство этих компаний прийти в налоговую службу в пятницу, 14 января.

По мнению Березы, если компании не выполнят доведенный до них план закупки акцизных марок, налоговая служба устроит им террор. Но подчеркнул: такими методами работала налоговая при Азарове.

"Если они не купят эти акцизы, то к ним придет проверка. Остановит работу, вывезут компьютеры, как всегда это у нас умеют и промотивируют, чтобы купили, потому что они не смогут работать", – сказал Береза.