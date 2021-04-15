НАБУ расследует дело против НКРЭКУ по коррупционной схемы в УЗ, – Наливайченко

Национальное антикоррупционное бюро расследует участие руководства НКРЭКУ в схеме поставок электроэнергии для нужд государственной компании "Укрзалізниця" по завышенным ценам, которая нанесла госкомпании убытков 1,94 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на информацию НАБУ.

"Наша ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЭКУ, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционной сделке о завышении цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила прошлого года. Жертвой этих махинаций стала государственная компания "Укрзалізниця", - сообщил нардеп.

По его словам, подтвержденный детективами НАБУ размер убытков госкомпании от этой схемы по 2019 и 9 месяцев 2020 составил 1,94 млрд грн.

"Сейчас детективы НАБУ проводят обыски и допросы основных фигурантов дела", - добавил Наливайченко.

По данным следствия, приближенные к руководству НКРЭКУ компании получали от производителей электроэнергию по 1,25 грн/кВт часов и в то же самое время продавали ее для "Укрзалізниці" по 1,67 грн/кВт час.

"Начатые НАБУ и СБУ расследования коррупционных злоупотреблений сегодняшнего состава регулятора должны быть закончены! А подозреваемые должны сесть на скамью подсудимых", - отметил Наливайченко.

Информация Наливайченко подтверждается опубликованными в Едином госреестре судебных решений постановлениями Высшего антикоррупционного суда о предоставлении разрешения на обыски и другие оперативно-розыскные действия.